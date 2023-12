Nekateri ministri in drugi funkcionarji Janševe vlade so si 1. junija lani, dan pred imenovanjem nove vlade, izplačali nadomestila za neporabljen dopust. Za nadomestila so namenili okoli 230.000 evrov. Med nekdanjimi ministri so najvišja nadomestila prejeli Zdravko Počivalšek, Simona Kustec in Andrej Šircelj.

Šest postopkov proti nekdanjim ministrom še ni zaključenih, saj so kršitelji napovedali vložitev zahteve za sodno varstvo, so sporočili s KPK.

Priporočila vladi

Je pa protikorupcijska komisija zaradi suma nasprotja interesov v tem primeru vladi poslala več priporočil, da bo sprejemanje odločitev bolj transparentno. Praksa sprejemanja odločitev namreč ne dosega standarda transparentnosti, ki se pričakuje od institucije, kot je vlada, sporočajo s KPK.

O predlogih denarnih nadomestil za neizkoriščen dopust so ministri odločali na dveh dopisnih sejah Komisije za administrativne zadeve in imenovanja (KAZI), pri čemer so bili vsi sklepi sprejeti na način, da nihče od članov KAZI ni glasoval zanje, je ugotovila Komisija. Hkrati iz zapisnika ni razvidno, kateri izmed članov KAZI so na dopisni seji sploh sodelovali. Tovrstna praksa, ki v skladu s Poslovnikom Vlade RS velja tako za dopisne seje vlade kot njenih delovnih teles, je izrazito tvegana in ne dosega pričakovanega standarda transparentnosti. Zato je Komisija vladi priporočila, naj zapisniki sej vsebujejo podatke o tem, kateri člani so na seji sodelovali, in naj spremeni način glasovanja tako, da zgolj dejansko oddan glas posameznega člana šteje, da je bilo glasovanje opravljeno.