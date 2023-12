Lani so ob državni cesti Hrastnik–Trbovlje, med tovarnama TKI in Steklarno Hrastnik, začeli podirati več kot 80 let stare stanovanjske objekte v tako imenovani steklarski koloniji. Občina je ta del v prostorskem načrtu namenila širitvi in ureditvi industrijske cone, v kateri bosta lahko omenjeni tovarni širili vsaka svojo dejavnost. Prvi del investicije, ki je pomembna za celotno zasavsko regijo, ne le sam Hrastnik, je končan. »Verjamem, da bo ta projekt nov korak k trdnemu in trajnostnemu razvoju prihodnosti Hrastnika, ki bo prispeval tudi k višji gospodarski rasti. Steklarna Hrastnik pa ni zgolj geografsko območje, temveč je tudi simbol povezovanja podjetniških inovacij,« je na krajši slovesnosti dejal župan Hrastnika Marko Funkl. Vrednost celotne investicije znaša 4,5 milijona evrov, s 3,3 milijona evrov sta jo podprla država in evropski sklad za regionalni razvoj.

Obetajo si tudi nova delovna mesta

»Na poti do cilja smo se srečevali z nemalo ovirami. Od denacionalizacije do tega, da so okoljevarstveniki našli zaščitene živali, ki jih nihče drug ni videl. Ne nazadnje, tu je bilo tudi več kot sto stanovanj v steklarski koloniji. A s skupnimi močmi nam je uspelo prebroditi vse ovire in danes je ta prostor urejen in pripravljen za nadaljnje investicije. Že ta četrtek bomo z direkcijo za ceste podpisali pogodbo za gradnjo državne ceste v vrednosti 1,8 milijona evrov,« je povedal župan Funkl, ki se je ob tem zahvalil številnim izvajalcem del.

Vsako podjetje je generator rasti

Slovesnosti se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. »Vedno sem zadovoljen, kadar se projekti, ki niso bili zastavljeni pod to vlado, nadaljujejo, saj lahko država le tako prosperira. Sicer pa se na našem ministrstvu zavedamo pomena podjetništva za slovensko gospodarstvo nasploh. Vsako podjetje, ne glede na velikost, je pomemben generator rasti,« je poudaril Han in dodal, da je tudi država prepoznala pomembnost te industrijske cone in s tem tako TKI kot Steklarni omogočila nadaljnji razvoj. Hkrati pa je to priložnost tudi za mlade podjetnike, da začnejo svojo obrtniško pot. Kot je še poudaril Funkl, so v Hrastniku nove obrtniško-industrijske cone toliko bolj veseli, ker imajo zaradi rudarske preteklosti, degradiranih rudniških in plazovitih območij pa tudi Nature 2000 omejene možnosti razvoja. Poslovna cona bo po njegovih besedah omogočila nova delovna mesta, prispevala k izboljšanju stanovanjskih razmer in k boljšim poslovnim rezultatom največjih hrastniških podjetij. Bistveno je tudi, da se gospodarska dejavnost koncentrira na eno lokacijo in da se ob tem izboljša tudi prometna ureditev ob glavni hrastniški vpadnici.