Težave Ukrajine na bojišču se utegnejo konec leta poglobiti, potem ko bo iz ZDA v Ukrajino prispela še zadnja finančna pošiljka pomoči, ki jo lahko Bela hiša odobri brez potrebne kongresne avtorizacije novega paketa pomoči. Ta je še naprej talec notranjepolitičnih prerivanj republikancev in kongresnikov o dodelitvi novih sredstev za dodatno varovanje ameriško-mehiške meje pred migranti. Čeprav je ameriški predsednik Joe Biden z republikanci pripravljen skleniti kompromis, je malo verjetno, da ga bodo dosegli do konca leta, saj petnajst republikanskih kongresnikov zahteva posebno konferenco, na kateri bi razpravljali o pogajanjih z administracijo.

Zaupanje v partnerje

Ne le v ZDA, tudi v EU se še naprej zatika z nadaljnjo finančno pomočjo za obrambo Ukrajine. Nov vrh EU za dosego dolgoročnega financiranja Ukrajine do leta 2027 bo potekal šele 1. februarja, več evropskih držav pa medtem poudarja, da se bo njihova bilateralna pomoč Ukrajini zagotovo nadaljevala. Kljub temu je ukrajinska vojska zdaj že prisiljena zaradi manjšega dotoka finančne pomoči in predvsem pomanjkanja topovskih izstrelkov prilagoditi nekatere svoje operacije.

»Partnerji nas ne bodo izdali,« je na vprašanje o morebitnih zapletih pri dolgoročni finančni pomoči državi v torek na zaključni tiskovni konferenci letošnjega leta ocenil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in našteval države, ki so Ukrajini dvostransko zagotovile nadaljnjo pomoč. Kako bo vojna potekala v prihodnjem letu, pa si ni upal napovedati. »Glede tega nima nihče odgovorov,« je dejal in zavrnil, da zaradi vseh težav, s katerimi je soočena država, začenjajo izgubljati vojno.

Mešani signali Moskve

Ruski predsednik Vladimir Putin medtem nekoliko zmanjšano dinamiko na bojišču, kjer je Rusiji v veliki meri letos uspelo ohraniti svoje pozicije kljub ukrajinski protiofenzivi, izkorišča za vnovične »mirovne ponudbe« Zahodu. Pripravljen se je pogovarjati o Ukrajini, je zatrdil v torek, a hkrati je njegov obrambni minister Sergej Šojgu dodal, da Rusija z dodatnim novačenjem 745.000 pogodbenih vojakov načrtuje podvojitev števila celotnih obrambnih sil na 1,5 milijona.

Prednostna naloga ruske vojske v prihajajočem letu bo nadaljevanje posebne vojaške operacije, dokler vsi njeni cilji ne bodo izpolnjeni. Rusija tako pošilja signale pripravljenosti na pogovore in pripravljenosti nadaljevanja bojev. To ni presenetljivo, ker utegne Putin s pravo »mirovno ponudbo« počakati na razplet ameriških predsedniških volitev, medtem ko bo sam marca predvidoma že petič na volitvah izvoljen za ruskega predsednika. Povečana produkcija orožja pa tudi namestitve kar 7000 kilometrov dolgih minskih polj na 2000 kilometrov dolgi fronti kažejo na to, da Rusija čas zmanjšanega bojevanja izkorišča za še večjo utrditev Surovikinove linije, ki jo je ukrajinski vojski v zaporoški in hersonski regiji letos uspelo prebiti.

Številne kritike predsednika

Naslednjih nekaj mesecev se tako ponovno pričakuje pozicijska vojna v Ukrajini, podobna spopadom med prvo svetovno vojno. Daleč najsilovitejši boji še vedno potekajo v Donbasu, kjer se ruska vojska trudi zavzeti Kupjansk, ukrajinski vojaški poveljniki pa so predsednika Volodimirja Zelenskega že posvarili, da so ruske sile na tem območju v premoči. Zelenski je sicer v minulih tednih na udaru številnih kritik Ukrajincev, komentatorjev, pa tudi visokih generalov, da je bila letošnja taktika napačna. Kritizirajo ga tudi, ker naj bi prepozno zaukazal utrditev ukrajinskih pozicij na frontni črti, in prav tako, da je poleti zaradi boja proti korupciji obglavil centre za rekrutiranje novih vojakov. Vse to se izraža tudi v manjši javnomnenjski podpori njemu osebno, ki pa je po zadnjih javnomnenjskih raziskava z več kot 70 odstotki še vedno visoka.

Zelenski je v torek kot enega velikih uspehov ukrajinske vojske v tem letu predstavil skoraj popolno uničenje ruske flote v Črnem morju. Načrti za novo dodatno mobilizacijo ukrajinskih mož še niso pripravljeni, je pojasnil in dodal, da se je pri vojski razmišljalo o potrebi po vpoklicu dodatnih 400.000 do 450.000 mož. Za tako obsežen vpoklic pa bodo potrebni močni argumenti, je ocenil predsednik in dodal, da bi za uresničitev takšnega vpoklica potrebovali tudi dodatna finančna sredstva (13,5 milijarde dolarjev).

Po Finski še Danska sklenila obrambni sporazum z ZDA Rusija je na zagovor poklicala finskega veleposlanika, potem ko je ta država v ponedeljek z ZDA sklenila obrambni sporazum, ki bo omogočal dostop in namestitev ameriških vojakov ter skladiščenje orožja na petnajstih vojaških območjih na Finskem. V Moskvi so zagrozili s protiukrepi. V torek je podoben obrambni sporazum z ZDA dosegla še Danska. Desetletni dogovor bo začel veljati prihodnje leto, ko bodo na Danskem spremenili še potrebno zakonodajo. Tako kot finski bo tudi danski dogovor z Washingtonom omogočal namestitev ameriških vojakov na tleh te skandinavske države.

*** 450.000 mož bi si želela ukrajinska vojska še mobilizirati.

*** Če Rusija govori, da se niso spremenili njeni vojni cilji, to kaže, da noče miru. Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine