Športna plezalka Janja Garnbret, kolesar Tadej Pogačar in nogometna reprezentanca Slovenije med ekipami so najboljši športniki leta 2023. Za najbolj obetavno mlado športno osebnost je bil razglašen nogometaš Benjamin Šeško. Nagrado za športno obnašanje oziroma za fair play je prejel smučarski skakalec Anže Lanišek. Za najboljše med športniki invalidi pa so bile izbrane slovenske reprezentantke v odbojki sede.

Pogačar je v glasovanju 121 novinark in novinarjev dobil 267 točk. Drugi je bil njegov kolesarski tekmec Primož Roglič (166 točk). Na tretje mesto pa se je uvrstil košarkarski zvezdnik Luka Dončić (101 točk).

V ženski konkurenci je zelo prepričljivo slavila Janja Garnbret s 336 točkami. Prva zasledovalka, atletinja Tina Šutej, je zbrala 107 točk, judoistka Andreja Leški pa se je s 75 točkami uvrstila na tretje mesto.

Bolj tesno je bilo ob izboru najboljše ekipe leta. Moška nogometna reprezentanca je zbrala 44 točk in tako slavila z vsega tremi točkami prednosti pred moško odbojkarsko reprezentanco

Prireditev DŠNS že več kot dve desetletji obeležuje v Cankarjevem domu v Ljubljani z neposrednim prenosom na Televiziji Slovenija.