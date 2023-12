Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in državni sekretar hrvaškega ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj Ivo Milatič sta danes podpisala sporazum o statističnem prenosu obnovljive energije med državama, so sporočili s slovenskega ministrstva. Sporazum med drugim določa, da je obseg statističnega prenosa deleža obnovljivih virov energije za leto 2022 1193 gigavatnih ur s ceno 9,1 evra za megavatno uro. Prenos bo tako Slovenijo stal 10,86 milijona evrov.

»Sredstva so zagotovljena v okviru sredstev za podpore obnovljivih virov energije, ki jih upravlja center za podpore, torej Borzen, ki bo tudi plačnik in sopodpisnik sporazuma,« so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Slovenija bi morala lani doseči 25-odstotni delež obnovljive energije v bruto končni rabi energije, a je ta po začasnih revidiranih podatkih Statističnega urada RS dosegel 22,94 odstotka. Manjkajoči delež je 1193 gigavatnih ur.

Glede na evropsko zakonodajo je za leto 2022 edina možna rešitev statistični prenos določene količine energije iz obnovljivih virov iz ene države članice v drugo. Skladno s tem je Slovenija s Hrvaško sklenila sporazum o statističnem prenosu obnovljive energije, ki bo vzpostavil okvir za ta prenos. Na tej podlagi bo Slovenija kupila manjkajoči delež. Statistični prenos mora biti izveden do konca letošnjega leta, do takrat pa je treba o tem tudi obvestiti Evropsko komisijo.

Katen za pomanjkanje investicij v preteklih letih

Slovenija po navedbah ministrstva na ta način nadomešča pomanjkanje investicij v preteklih letih. »Izjemno rast rabe v prometu je v preteklosti poganjala tudi politika cen naftnih derivatov pod preteklo vlado, kar sedaj posredno tudi plačujemo s statističnimi prenosi. S številnimi ukrepi ministrstva, ki so že bili sprejeti in ki še bodo, bomo v prihodnjih letih ta razkorak zmanjšali, zato da v prihodnje ne bo več treba dokupovati prenosov« so zapisali.

Ponudbo sta poleg Hrvaške posredovali tudi Češka in Slovaška. Po dodatnih pogajanjih je najugodnejšo ponudbo za iskano količino statističnega prenosa ponudila Hrvaška.