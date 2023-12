Kot je na današnjem dogodku dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, država z obrtnimi conami daje prostor podjetjem, da se razvijajo še naprej, mladim pa omogoča, da stopijo na samostojno podjetniško pot. Obrtne cone so po njegovih besedah pomembne tudi za lokalne skupnosti, saj prispevajo k razpršitvi razvoja po celotni državi. Skrbeti je treba, da se država razvija skladno in policentrično, je izpostavil.

Na ministrstvu se po njegovih besedah zelo dobro zavedajo pomena podjetništva. Vsako podjetje ne glede na velikost je pomemben generator rasti gospodarstva in s tem prispeva k boljši prihodnosti vseh državljanov Slovenije, je poudaril.

Nova obrtno-industrijska cona z 1,24 hektarja uporabnih površin je po besedah hrastniškega župana Marka Funkla ena večjih in pomembnejših naložb ne le v občini, temveč v celotnem Zasavju. »Usklajevanje projekta ni bilo lahko, čakajo pa nas še priključitve električne napeljave,« je povedal. Nova cona bo po prepričanju občine omogočila dodatni razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Ciljajo tako na razvoj obeh največjih podjetij v občini - Steklarne Hrastnik in TKI Hrastnik - kot na nastanek novih.

Glavni izvršni direktor TKI Hrastnik Branko Majes je v izjavi za medije povedal, da bo družba v novi coni zgradila upravno stavbo in nekatere druge objekte, kot je obrat za proizvodnjo fit fosfatov, ki jih uporabljajo proizvajalci živilske krme. Za naložbe v novo cono je družba zagotovila 15 milijonov evrov.

V četrtek bo občina z direkcijo za infrastrukturo podpisala še pogodbo za obnovo dotrajane državne ceste od mostu čez Savo mimo območja cone do naselja Hrastnik. Na območju, kjer nastaja nova cona, je stroka že leta 1985 načrtovala storitvene dejavnosti. V občinskem prostorskem načrtu pa je bila namenska raba območja pred začetkom projekta opredeljena kot gospodarska cona.