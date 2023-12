Sarajevo je po onesnaženosti zraka redno med prvo deseterico najbolj onesnaženih mest na svetu. Koncentracija škodljivih trdih delcev PM2,5 je v prestolnici Bosne in Hercegovine danes celo 44,5-krat večja od letne priporočene vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije za kakovost zraka, še navaja IQAir na svojem portalu. Med zdravstvenimi priporočili prebivalcem, ki jih navaja portal v primeru tako onesnaženega zraka, so izogibanje gibanju na prostem, uporaba mask in zapiranje oken.

Na drugem mestu najbolj onesnaženih mest na svetu je danes Lahore v Pakistanu z indeksom onesnaženosti zraka 198. Med prvo deseterico sta se uvrstili še dve mesti iz držav Zahodnega Balkana. Skopje se je z indeksom 156 dopoldne uvrstilo na osmo mesto, Beograd pa z indeksom 154 na deseto.

Za nezdrav velja zrak z vrednostjo indeksa med 150 in 200, za zelo nezdravega pa zrak z vrednostjo indeksa nad 200.