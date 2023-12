Poleti so na območju Krima blizu Ljubljane odkrili človeške kosti, kar je sprožilo sum, da bi lahko šlo za žrtev kaznivega dejanja. Policija je nemudoma začela kriminalistično preiskavo, da bi razjasnila okoliščine dogodka.

Na današnji novinarski konferenci so povedali, da so marca lani prejeli informacijo o pogrešanem 37-letnem Ljubljančanu. Takoj so sprožili akcijo iskanja in izleditve ter začeli preiskovanje možnih razlogov za izginotje. Na podlagi zbranih informacij in obvestil, so potrdili domnevo, da je bil izginuli žrtev nasilnega dejanja.

Pri nadaljnji preiskavi so sodelovali z različnimi forenzičnimi izvedenci in Okrožnim sodiščem v Ljubljani. Opravili so več kot 80 razgovorov, preiskovalnih dejanj in hišnih preiskav. Osumljenec naj bi bil 38-letni Ljubljančan, ki je po kaznivem dejanju truplo odvrgel v okolici Krima, tam pa so ostanke našli avgusta.

Izvedena je bila sodniška obdukcija, ki je pokazala, da je bila žrtev umorjena s strelnim orožjem.

Zrinski je za konec še dodal, da sta bila osumljenec in žrtev v dolžniškem razmerju - osumljenec do žrtve in da je bil umor storjen zaradi koristoljubja. Osumljenec je na begu, policija trenutno sodeluje z tujimi obveščevalnimi agencijami, Interpola pa še niso kontaktirali.