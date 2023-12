Ta spektakularna jed je odlična, ko želite navdušiti. S svojim izgledom, vonjem in okusom je odlična za ob praznovanjih, saj jo lahko v celoti pripravite vnaprej in pred postrežbo le počasi segrejete. Na enkrat lahko pripravite veliko porcij in tako nahranite večjo družbo, vse skupaj pa lahko pripravite v dobri uri in pol.

To francosko klasiko so nekoč pripravljali s petelinom, danes pa največkrat kar s piščančjim mesom. Ker se omaka počasi kuhlja kar v pečici – da ni treba mešati! – je najbolje, da uporabite temnejše kose piščanca, da meso ostane lepo sočno in to s kožo, ki zadrži vse meso lepo na enem mestu.

Da je meso res čudovitega okusa, ga 20 minut marinirajte v rdečem vinu, ki ga nato pokuhajte in uporabite v omaki.

V omaki se nahaja tudi veliko zelenjave: gobe, korenje, čebulice in česen. Za božanske okuse poskrbijo še timijan, lovorjevi listi in svež peteršilj.

Da je omaka tako zelo bogata z okusom poskrbi tudi nekaj slanine in pa maslo. Nič čudnega torej, da je ta jed resnično spektakularna!

Tipična priloga tej obari je pire krompir, Francozi pa zelo radi poleg postrežejo tudi s testeninami. Postrežete pa lahko kar z doma pripravljenim česnovim kruhom, ki celotno jed naredi še bolj razkošno in neubranljivo. S kruhom nujno pomažite vso omako do zadnje kapljice. Ker je tako dobra!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 4 osebe)

Sestavine za coq au vin:

1 paket piščančjih stegen (približno 4 kosi zgornjih in/ali spodnjih stegen)

0,5 l rdečega vina

4 vejice svežega timijana

1 lovorjev list

1 žlica olja

sol, poper

40 g slanine

2 korenja

200 g svežih gob

30 g masla

2 stroka česna

1 žlica paradižnikovega koncentrata

50 g moke

3 dl jušne osnove (ali vode in jušne kocke)

10 vloženih čebulic

svež peteršilj za okras

Sestavine za česnov kruh:

2 manjši ali 1 večja francoska štruca

115 g masla

2 stroka česna

1/2 žličke soli

2 žlici sesekljanega svežega peteršilja

PRIPRAVA

V skledo položite piščančja stegna, dolijte vino in dodajte 2 vejici svežega timijana in lovorjev list. Marinirajte vsaj 20 minut.

Marinirano meso vzemite iz marinade, ga obrišite s papirnato brisačko, posolite in popoprajte na obeh straneh ter popecite na olju. Popečeno meso – ni treba, da je kuhano, naj ima koža le lepo barvo – vzemite iz kozice in prihranite.

Marinado precedite, zlijte v ločeno kozico in kuhajte, da izpari na polovico.

V kozici, kjer se je peklo meso popecite slanino in tudi to prihranite. Spet na isti kozici popecite gobe in korenje. Nato tudi zelenjavo vzemite iz kozice in prihranite.

Pečico segrejte na 180°C.

V kozico dajte maslo in na stopljenem na kratko prepražite česen. Dodajte moko in paradižnikov koncentrat in kuhajte 2 minuti, da se moka pokuha. Dolijte jušno osnovo in dobro premešajte, da se grudice razpustijo. Dolijte povreto marinado, dodajte slanino in zelenjavo in zavrijte. Dodajte še vložene čebulice in meso. Vse razporedite tako, da bo v tekočini. Dodajte preostali timijan in lovorjev list. Kozico pokrijte in postavite v prej ogreto pečico za 45 minut.

Po tem času kozico vzemite iz pečice, omako poskusite in po potrebi dosolite in dopoprajte, okrasite s svežim peteršiljem in postrezite.

Poleg odlično sodi česnov kruh. Tega pripravite tako, da štruco zarežite približno 2 cm narazen, a ne do konca. Zmehčano maslo zmešajte z naribanim česnom, soljo in peteršiljem in zmes namažite v zareze. Kruh zavijte v alu folijo in položite v pečico za 15 minut.