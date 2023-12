Tudi v novomeški občini so leta 2009 želeli združiti tamkajšnja vrtca, Ciciban in Pedenjped, v enotni zavod, a so zaradi podobnih kritik odstopili od namere. Z novomeške občine so sporočili, da težko komentirajo to obdobje, saj je to bilo pred nastopom mandata sedanjega župana. »Informacije, ki smo jih pridobili, kažejo, da so v letu 2009 potekale aktivnosti v smeri preučitve možnosti združitve novomeških vrtcev. Načrtovan je bil en skupni vrtec, vendar je bil po temeljiti preučitvi situacije in argumentov za in proti združitvi sprejet sklep, da se ne gre v postopek združitve vrtcev v enotni javni zavod,« so sporočili z občine. Projektna skupina za združitev vrtcev je mestnemu svetu predlagala, da bi bilo mogoče z združitvijo vrtcev racionalizirati število zaposlenih na vodstvenih, administrativnih in tehničnih delih. Skupina je še ugotovila, da bi združitev prinesla tudi druge prednosti, saj bi olajšala vpis, komunikacijo z državo in vodenje osnovnih in spremljevalnih delovnih procesov.

Široko nasprotovanje

V združenem novomeškem vrtcu bi tako bilo 78 oddelkov, izračunali pa so, da bi se stroški poslovanja zmanjšali za 81.000 evrov. Po poročanju Dolenjskega lista je takratna ravnateljica vrtca Ciciban Majda Kušer Ambrožič javno nasprotovala združitvi, proti pa so se opredelili tudi vsi člani sveta staršev v tem vrtcu. Tudi takratni minister za šolstvo Igor Lukšič je podal odklonilno mnenje, saj po njegovi oceni »prepogoste statusne spremembe vrtcev niso ne racionalne ne smiselne, če se okoliščine obsega dejavnosti bistveno ne spremenijo«. Nameri je nasprotovala tudi stroka in različne stanovske organizacije. V Skupnosti vrtcev Slovenije (SVS) so prejšnji teden opozorili, da so bili v primeru novomeških vrtcev argumenti za združitev in proti zelo podobni kot v primeru ljubljanskih vrtcev. Načrtovana združitev v Novem mestu je bila deležna širokih kritik, čeprav bi bil združeni zavod precej manjši kot v Ljubljani, kjer naj bi imel po združitvi več kot 700 oddelkov. V SVS pozivajo, naj tudi v primeru združitve ljubljanskih vrtcev prevlada mnenje stroke.