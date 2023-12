Agencija za javnomnenjske raziskave Ipsos in nevladna organizacija za nadzor volilnega procesa Center za svobodne volitve in demokracijo (Cesid) sta na podlagi 99 odstotkov obdelanih podatkov danes sporočili, da bo lista okoli SNS z imenom Aleksandar Vučić - Beograd se ne sme ustaviti osvojila 48 mandatov v 110-članski beograjski skupščini. Proevropska opozicijska lista Srbija proti nasilju, ki se je oblikovala po organizaciji istoimenskih množičnih protestov po dveh smrtonosnih napadih, pa je osvojila 43 mandatov, poročajo srbski mediji.

V skupščino srbske prestolnice se je s sedmimi odstotki glasov in sedmimi mandati uvrstila še desna koalicija Nada, lista okoli Socialistične stranke Srbije (SPS) Ivice Dačića je prejela 4,8 odstotka glasov in pet mandatov. V skupščino se je tako kot na državni ravni prvič uvrstila tudi lista Mi - glas ljudstva pod vodstvom nasprotnika cepljenja in teoretika zarot Branimirja Nestorovića, ki je v začetku pandemije covida-19 vodil krizni štab vlade za covid, v regiji pa postal znan zaradi spornih stališč do te nalezljive virusne bolezni.

Podoben izid je pred tem sporočil tudi srbski predsednik in član SNS Vučić. Osrednja srbska volilna komisija medtem še ni objavila niti delnih izidov za Beograd, le volilno udeležbo na predčasnih parlamentarnih volitvah, ki je bila skoraj 60-odstotna.

Opozicija pozvala k protestom

Srbija proti nasilju je zahtevala razveljavitev volitev v Beogradu, saj trdijo, da je lista SNS dobila 21.000 glasov več kot oni in to potem, ko so v nedeljo več kot 40.000 ljudi, ki nimajo prebivališča v Beogradu, organizirano pripeljali v prestolnico, da bi glasovali za SNS. Ker so s tem drastično spremenili voljo Beograjčanov, so danes ob 18. uri pozvali k protestom pred volilno komisijo in zahtevali tudi »čiščenje« volilnega seznama.

Tudi opazovalci nevladne organizacije Crta so danes ocenili, da zaradi volilnih prevar izid volitev v prestolnici ne odraža volje volivcev. Predsednik SNS Miloš Vučević pa je že izrazil prepričanje, da bo skupščina dosedanjega beograjskega župana Aleksandra Šapića znova izbrala na položaj.

Proevropska opozicija je računala na zmago v okoli 1,6-milijonski prestolnici po mobilizaciji opozicije na množičnih protestih proti nasilju, ki so jih organizirali več mesecev po smrtonosnih napadih v maju, v katerih je bilo ubitih 19 ljudi. Možnost zmage so napovedovali tudi analitiki.