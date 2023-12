V odgovoru na vprašanje poslanca SD Janija Prednika, ki ga je zanimalo, katere ukrepe bo vlada sprejela v boju z naraščajočimi življenjskimi stroški, je Robert Golob izrazil pričakovanje, da se bo inflacija konec leta še nadalje znižala. "»Napoved inflacije za prihodnje leto se približuje tistim številkam, ki so na znosnih ravneh. To me navdaja z optimizmom,« je dejal.

»Delujemo ciljno,« je poudaril in spomnil na ukrepe za najbolj ranljive na področju energentov. »A vmes smo imeli žal opravka še z največjo nacionalno katastrofo in to je poplavami,« je opozoril. »Če za odpravo posledic ne bi namenili nič denarja in ne bi hiteli, se tudi cene denimo gradbenih storitev ne bi tako povečevale. Verjamem, da bomo tudi tu uspeli narediti tudi reze navzdol oziroma zamejiti naraščanje,« je dodal.

Pozornost pa po njegovih besedah namenjajo tudi področju nepremičnin in urejanja cen najemov. »Tu so obdavčevanje in pravila enaka in zgodilo se nam je, da so se nepremičnine začele uporabljati za poslovni interes, ceno za to pa plačujemo vsi,« je orisal in dodal: »Zato je eden ključnih izzivov stanovanjsko področje.«

Kot je dejal, so na eni strani ukrepi ministrstva za solidarno prihodnost, po katerih bodo do konca mandata te vlade v teku projekti za 5000 stanovanj. »Pospešeno se vlaga, da skupaj z republiškim stanovanjskim skladom zaženemo gradnjo velikega števila neprofitnih stanovanj. Konkreten denar za to je sedaj prvič na mizi,« je poudaril.

Medtem ukrepe pripravljata tudi gospodarsko in finančno ministrstvo. »Pričakujemo, da bo ministrstvo za finance v okviru davčne reforme pripravilo razmejitev davčnih bremen, ko gre za nepremičnino v dolgoročnem zasebnem najemu za življenje v primerjavi s tistimi, ki se oddajajo v poslovni namen,« je povedal.