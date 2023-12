Biden je ravno odgovarjal na vprašanja novinarjev, ko je glasno počilo, zaradi česar je predsednik presenečeno pogledal naokrog.

BREAKING: A car has crashed into President Joe Biden’s parked motorcade in Wilmington, Delaware, leaving Biden “shocked.” According to the Daily Mail, Biden’s Secret Service agents pulled their guns on the driver who rammed into one of the SUVs. The man who was driving the car… pic.twitter.com/AgDknqHgl2 — Collin Rugg (@CollinRugg) December 18, 2023

🚨 BREAKING: Joe Biden was being asked about his tanking poll numbers as a car smashed into his motorcade outside of his campaign HQ in Delaware How symbolicpic.twitter.com/12YfEEl0ZN — Benny Johnson (@bennyjohnson) December 18, 2023

Agenti tajne službe so nemudoma skočili v akcijo in predsednika in prvo damo odpeljali na varno. Obenem so pristopili k avtomobilu, ki je trčil v eno od njihovih vozil, ki je blokiralo prehod skozi križišče. Posnetki lokalnih medijev so pokazali agente tajne službe z naperjenimi pištolami proti temnopoltemu vozniku z malce zmedenim izrazom in dvignjenimi rokami. Glede na trenutne ugotovitve je bilo trčenje nenamerno.