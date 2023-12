Sobota je bila v švicarskem Engelbergu zgodovinska za smučarske skoke. Še posebno za družino Prevc. Najuspešnejša skakalna družina je po zaslugi Nike Prevc spisala dosežek, ki bo za večno zapisan v zgodovinske knjige smučarskih skokov. Potem ko je v švicarskih Alpah leta 2015 dvakrat slavil Peter Prevc in je leto pozneje to uspelo še mlajšemu bratu Domnu, je sedem let pozneje Nika Prevc poskrbela za četrto zmago s tretjim različnim podpisom za družino Prevc v Engelbergu.

Družinska vitrina je tako bogatejša za četrto stekleno skulpturo angela, ki jo vsakokrat prejme zmagovalec tekme pod goro Titlis. »Zelo sem vesela, da sem končno tudi na tekmi prikazala svoje najboljše skoke,« je bila po uspehu kariere kar malce brez besed vedno zadržana Nika Prevc.Njeno prvo zmago med elito sta z nasmehom na obrazu pozdravila tudi njena brata, ki sta finalni skok sestre spremljala med svojim ogrevanjem za tekmo. »Seveda sem verjel, da Niki lahko uspe ta dosežek tukaj,« je bil kratek Domen Prevc,ki je mlajši sestri dal doma nekaj navodil o skakalnici, saj so ženske tu tekmovale prvič. Zato pa je bil bolj zgovoren začetnik zmagovite ere družine Prevc Peter. »Najbolj sem trenutno vesel Nikinega uspeha, da ji je uspelo. Za zdaj na zgodovinske dosežke še ne gledam ravno, a zagotovo to prinese neko težo naši družini v skakalni zgodovini,« je uspeh najmlajše sestre pozdravil Peter Prevc.

Žirija poslala sporočilo tekmovalcem

Čeprav je najuspešnejši slovenski skakalec v zgodovini dejal, da ga zgodovinski dosežki še ne zanimajo, je bil zelo prepričljiv, kje lahko Nika Prevc tovrsten uspeh ponovi. »V Vikersundu in Lillehammerju ter morda Saporu? Še kje?« je kot iz topa ustrelil kraje, kjer sta z Domnom že slavila, a se je pri tem uštel pri Saporu, saj Domnu tam ni uspelo zmagati. Najboljši je bil leta 2016 drugi, ko je zaostal ravno za starejšim bratom.

Zgodovinski uspeh Nike Prevc je imel še dodaten čar, saj je bila prva izzivalka Ema Klinec, ki je tako na zmagovalni oder stopila dvakrat v manj kot 24 urah. »V Engelbergu sem prikazala nekaj skoraj popolnih skokov. Vsa ekipa se domov vrača s tremi angelčki in bolj vesela ne morem biti,« je dejala Ema Klinec. Še bolj nasmejan je bil glavni trener Zoran Zupančič: »V Engelberg smo prišli kot peta nacija, zapuščamo ga kot vodilni. Dvojna zmaga in prva za mlado Niko. Upam, da jih bo še več. Gre za četrto tekmovalko, ki smo jo pod mojim vodstvom spravili na vrh.« Skoraj ni zmanjkalo presežnikov glavnemu trenerju, ki je bil zadovoljen tudi s šestim mestom Nike Križnar ter uvrstitvijo in točkami Ajde Košnjek in Katre Komar.

Pestro je bilo sobotno tekmovanje v moški konkurenci. Zgodovinski dan je naprej pisal Nemec Pius Paschke, ki je po desetih letih nastopanja slavil svojo prvo zmago kariere. Svoj debi je imel pred natanko desetimi leti ravno v Engelbergu. Ob uspehu Paschkeja je bilo v vseh skakalnih taborih tudi veliko jeze. Žirija tekmovanja je v prvi seriji diskvalificirala kar štiri skakalce. Tekmovanje so predčasno končali Slovenec Lovro Kos, Avstrijec Daniel Tschofenig, Nemec Philipp Raimund in Finec Niko Kytosaho. »Vsi si želimo poštenega tekmovanja. Prihajamo v zelo pomemben del sezone in treba je vsem poslati jasno sporočilo. Vse preveč se v skokih govori v prevelikih dresih in nekateri si dovolijo enostavno preveč. Moramo zaščiti tudi svoje ime,« je nekoliko strožje meritve pospremil direktor svetovnega pokala Sandro Pertile.

Stopničke se še naprej izmikajo

V soboto je bil najboljši Slovenec Anže Lanišek na petem mestu. V nedeljo je dodal še eno uvrstitev v najboljšo deseterico, kar potrjuje, da je v stiku s skakalnim vrhom. Ker pa je obakrat slavil v kvalifikacijah, je bilo prisotnega tudi malo razočaranja. »Hitro pri sebi opazim, da po dobrem skoku v kvalifikacijah začnem izsiljevati rezultat. Zato se mi je tudi pripetila velika napaka v prvem skoku danes. Sem pa vesel, da sem povsem na vrhu. Verjamem v proces, v katerem delamo, in da bom prišel v še boljšo formo,« nam je po nedeljskem devetem mestu zaupal Anže Lanišek.

V nedeljo je bil najboljši Slovenec Lovro Kos na sedmem mestu, kar je pomenilo, da so orli tudi na četrti letošnji postaji ostali brez stopničk za zmagovalce. »Vesel sem dobrih skokov po diskvalifikaciji. Forma in samozavest se stopnjujeta,« je sprva dejal Lovro Kos in se dotaknil še diskvalifikacije. »Vsi tekmovalci smo na limitu in imamo nekoliko prevelike drese. Tega se zavedamo in tvegamo. Morda je prav, da so nas malce opozorili, a to je šport. Enako kot pri formuli, ko vsaka ekipa nekaj popravlja po svoje,« je bil slikovit Moravčan.

V Engelbergu sta oba dneva točke osvojila tudi brata Prevc, nekoliko težjo pot domov pa je imel Timi Zajc. V soboto je bil Zajc še na odličnem devetem mestu, danes pa se mu po drugem mestu v kvalifikacijah nato ni uspelo prebiti v finale. Zmagal je Avstrijec Stefan Kraft, ki je še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala in je že 105. skočil na oder za zmagovalce v svetovnem pokalu. Skakalce in skakalke čaka nekaj dni počitka in nato novoletna turneja.

