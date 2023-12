Skoraj tri tedne po ugrabitvi in umoru štirinajstletne Vanje Gorčevske v Skopju javnost nima kaj veliko novih informacij. Kakor tudi ne o umoru 74-letnega upokojenega frizerja Panča Žežovskega, na katerega naj bi se isti storilci spravili nekaj dni prej, njegov avto pa uporabili pri ugrabitvi deklice. Policija je prejela pet osumljenih, štirje so v priporu v Skopju, med njimi zaradi domnevne vpletenosti tudi Vanjin oče, peti v turškem zaporu. Ljupčo Palevski z vzdevkom Palčo je stari znanec policije, iz domovine je pobegnil nekaj dni po umorih (prav on naj bi ustrelil obe žrtvi), a so ga na osnovi mednarodnega naloga za prijetje ulovili v Carigradu. Trenutno je v priporu v Turčiji, makedonske oblasti bodo zaprosile za izročitev, po navedbah lokalnih medijev pa upajo, da bi bil postopek končan do srede prihodnjega leta.

Policija ni opravila svojega dela

Mnogo vprašanj o nasilnih smrtih najstnice in upokojenca ostaja neodgovorjenih. Eno od njih je, zakaj se policija ni držala predpisanih postopkov, saj bi tako lahko preprečila Vanjino smrt, je prepričan Dejan Radenković, bivši pomočnik vodje kriminalistične policije v Srbiji, ki je spregovoril za srbski Blic. »Nič niso storili tako, kot bi morali. Ko so prijavili izginotje frizerja, se lokalna policija ni primerno odzvala. Morali bi iti na teren, govoriti z ljudmi,« je kritičen do dela policije. Če bi se držali pravil, bi po mnenju Radenkovića Vanja lahko bila še živa. Prav tako mu ni jasno, kako niso takoj začeli iskati upokojenčevega avta, saj bi to bilo z moderno tehnologijo dokaj enostavno. Za Blic se je sicer spraševal – in ni prvi -, zakaj bi nekdo ukradel avto nekega upokojenca in z njim ugrabil dekle, in zakaj bi nekdo moril zgolj za to. Sploh, ker bi lahko avto ukradli bolj ali manj kjerkoli v Skopju.

Zabredel v dolgove?

Komentiral je tudi domnevno vpletenost očeta v ugrabitev štirinajstletne Vanje. »Težko mi je doumeti, da bi nekdo svojega otroka prepustil takim pošastim. V preteklosti sem že delal na primerih, v katerih so starši prodajali svoje otroke, a na kaj takega še nisem naletel. Previdni moramo biti, ko govorimo o očetovi vlogi v tem primeru. Zagotovo je bil na nek način vpleten,« je prepričan bivši pomočnik vodje srbskih kriminalistov, dvomi pa, da je bil motiv za zločin koristoljubje. »Res je, da ne sodelujem v preiskavi, a nič ne kaže na ta motiv. Vemo, da so osumljenci s seboj nesli lopate za kopanje luknje, zelo hitro so jo odpeljali na podeželje, odkupnine pa sploh niso zahtevali,« je utemeljil svoje mnenje.

V Blicu so sicer poročali o domnevnih težavah Vanjinega očeta z igrami na srečo oziroma odvisnosti od kockanja, s čimer naj bi se spravil v globoke dolgove. Po tej teoriji bi to bil tudi razlog, zakaj bi hotel od bivše žene dobiti denar. Tega naj bi ona imela od prodaje stanovanja, poleg tega Zorica prihaja iz ugledne in premožne družine. Aleksandar Gorčevski naj bi osumljenim dal informacije o tem, kdaj točno bo Vanja tistega usodnega jutra šla od doma v šolo, pa tudi, da bo sama. Njena sestra, s katero običajno hodita skupaj, je tisti dan bolna ostala doma.

Pa še to – blok, v katerem je Vanja živela s sestro in mamo, je s svojim gradbenim podjetjem gradil ravno prvoosumljeni Ljupčo Palevski, ki da je tako dobro poznal vsako ped zgradbe. Dejan Radenković je tudi prepričan, da je imel Palevski pomoč znotraj policije. Da ga je eden od skorumpiranih policistov obveščal o poteku preiskave, da je tako lahko še pravi čas zapustil državo in pobegnil. Nedvomno meni še, da bo s pomočjo odvetnikov zavlačeval izročitev, da bo tako imel čim več časa za pripravo obrambe.