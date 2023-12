Pri ugrabitvi štirinajstletne Vanje Gjorčevske iz Skopja, ki je izginila prejšnji ponedeljek na poti v šolo, je sodeloval tudi njen oče, je potrdila policija. Motiv: denar. Truplo nastnice so v nedeljo našli zakopano na obrobju makedonske prestolnice. Oče vpletenost zanika, izdal pa naj bi ga eden od ostalih štirih osumljenih. Prav on naj bi jim namreč sporočil, kdaj točno in kje bo njegova hči sama. Po navedbah državnega tožilca Gavrila Bubevskega so najstnico ugrabili pred vhodom v blok oziroma hišo, zvezali so ji roke in noge, jo zavili v spalno vrečo in strpali v prtljažnik. Dve uri in pol kasneje je že bila mrtva. Po navedbah treh osumljenih, ki sodelujejo s policijo, naj bi jo ubil Ljupčo Palevski - Palčo, ko so »zadeve ušle izpod nadzora«. Panika naj bi ga namreč zagrabila zagrabila zaradi medijske pozornosti primera in obsežne iskalne akcije najstnice, zato se mu oziroma jim je zdelo bolj smiselno, da se je znebijo. Policija trenutno nabira dokaze, preiskuje biološke sledi in zaslišuje tako osumljene kot priče. Tožilec je obljubil, da bo zahteval najvišje možne kazni.

Hotel denar bivše žene

Na veliko presenečenje vseh, ki so skoraj teden dni mrzlično iskali pogrešano deklico, je pri njeni ugrabitvi sodeloval oče. Nekateri mediji so poročali, da je bil celo idejni vodja celotne operacije, a je storilce »le« obvestil o hčerini jutranji rutini in jim tako olajšal ugrabitev. »Dal jim je nepotke, kdaj in kje bo deklica sama. Ne sumimo ga umora samega. Komuniciral je z osumljencem, ki je trenutno na begu,« je o njegovi vpletenosti spregovoril glavni državni tožilec Gavril Bubevski. Po navedbah makedonskega notranjega ministra Oliverja Spasovskega je bil motiv koristoljubje, saj naj bi se oče skušal na tak način dokopati do denarja, ki ga je bivša žena prejela od prodaje stanovanja. Ostali pa bi bili za svoje sodelovanje denarno nagrajeni.

Tožilec je potrdil, da trije osumljeni sodelujejo s policijo in da so dejanje že priznali. Ta četrti, gre za prej omenjenega Ljupča Palevskega-Palča, je v četrtek pobegnil v tujino. Morda v Srbijo, Albanijo, Bolgarijo ali pa celo v Turčijo. Za njim bodo razpisali mednarodno tiralico. Po navedbah ministra Spasovskega je bil on glavni organizator ugrabitev, pristisnil pa je tudi na petelin. »Storil bom vse, kar je v moji moči, da tega monstruma privedem pred roko pravice,« je obljubil minister.

Umor zaradi 500 evrov?

Vanjina nasilna smrt je bila po navedbah državnega odvetništva povezana z ubojem 74-letnega upokojenega frizerja Panča Žeževskega iz Velesa, ki je izginil nekaj dni pred najstnico. Prejšnji teden so na obrobju Skopja našli njegov avtomobil, ki pa je bil požgan. Gre za isto vozilo, s katerim so ugrabili štirinajstletnico. Tudi motiv za njegovo smrt naj bi bilo koristoljubje, saj naj bi bil načrt, da odkupnino zahtevajo od nekega njegovega sorodnika. A se je očitno sfižila tudi ta ideja. Po pisanju makedonskih medijev v povezavi z morebitnimi motivi je bil frizer strelcu dolžan 500 evrov, po drugi strani pa naj bi se dogovarjala za nek posel, povezan z zlatom. V Makedoniji se sprašujejo, kakšna bi lahko bila povezava med šolarko in upokojencem. Zgleda, da je – razen pohlepa osumljenih – ni. Po navedbah Pančove hčere se dekle in njen oče nista poznala. »Kaj več vam ne morem povedati, saj sem za večino stvari izvedela od vas,« je povedala novinarjem Fokusa. »Rečem lahko le, da moj oče ni bil bogat, zato tudi ne vem, kako bi kdo skušal od njega dobiti denar,« je dodala.

Vanja je izginila prejšnji ponedeljek zjutraj na poti v šolo v enem najbolj prometnih in živahnih delov Skopja. Na pot se je odpravila dvajset minut čez sedmo zjutraj, petnajst minut kasneje je že bila nedosegljiva. Da najstnice ni v šoli, je njeno mamo okoli pol devete ure obvestila razredničarka, takrat je poklicala policijo in jo prijavila kot pogrešano. Kaki dve uri kasneje je isto storil še njen oče. Dekle so takoj začeli iskati, razpisali so celo mednarodno tiralico, vključil se je Interpol. Našli so jo, a prepozno. Balkanski mediji pišejo tudi o tem, kdo je prvoosumljeni Ljupčo Palevski - Palčo. Gre za starega znanca policije, ki naj bi bil po poklicu gradbinec. Imel je tudi svoj podkast, sicer pa je bil član skrajne desničarske proruske stranke »Desna stranka«. Prek nje naj bi se povezal z ostalimi osumljenci.