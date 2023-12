Balkanski mediji še vedno na veliko poročajo o brutalnem umoru 14-letne Vanje in 74-letnega Panča v Severni Makedoniji, trupla katerih so našli v nedeljo. Najstnico so šest dni prej ugrabili izpred njenega doma, v načrtu imeli zahtevo za odkupnino, a so jo le nekaj ur zatem že ustrelili in zakopali. Panču naj bi isti osumljenci sodili že nekaj dni prej. Ulovili so vse, enega med begom v Turčiji, med njimi pa je tudi dekličin oče Aleksandar. Z bivšo ženo Zorico naj bi imela dober, miren odnos. Imel je celo ključe stanovanja, v katerem je živela s hčerama. »Njegovo življenje me ni zanimalo. Najpomembnejši sta mi bili hčeri in služba. Pustila sem ga pri miru, da bi tudi on mene pustil,« je mama umorjene najstnice povedala o nekdanjem soprogu.

Hoče resnico

Za portal Republika je povedala, da se sicer o hčeri ni zmožna pogovarjati, da se ji še vedno niti sanja ne, zakaj se je moralo to zgoditi ter da se je njeno običajno življenje spremenilo v pekel. »Nedojemljivo mi je, da je moja prelepa deklica v grobu. Sama se borim s kronično boleznijo, a se nekako držim. Pomembno mi je izvedeti resnico. Bolna pa je tudi moja druga hči, vsi držimo pesti, da bo kmalu bolje. Sedaj je najpomembneje, da jo zaščitim,« je še dodala.

»Nič ne vem. Vse se mi zdi povsem nerealno. Ločena sva že pet let, pojma nimam, kaj je počel in s kom se je družil. Zaradi otrok sva bila v dobrih odnosih, okoli starševstva se nisva prepirala. Otroka je lahko videl, kadarkoli je želel,« je povedala o Aleksandru, za katerega ni znala povedati, ali ima kakšne dolgove zaradi iger na srečo.

