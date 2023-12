Več kot petnajst tisoč Severnih Makedoncev je podpisalo peticijo, v kateri zahtevajo smrtno kazen za morilce štirinajstletne Vanje Gorčevske. Dosmrtni zapor se jim namreč ne zdi primerna kazen. Najstnico so prejšnji teden ugrabili, nekaj ur zatem ubili, po večdnevnih obsežnih iskalnih akcijah pa v nedeljo njeno truplo našli zakopano na obrobju Skopja. Za dodaten šok je poskrbel Vanjin oče Aleksandar Gorčevski, ki je po navedbah tožilstva naročil hčerino ugrabitev, storilcem pa povedal, kje in kdaj bo sama, da jo lahko ugrabijo. Motiv je bil koristoljubje, denar, pogoltnost. Z odkupnino zanjo bi se namreč dokopal do denarja, ki ga je od prodaje stanovanja imela njegova bivša žena Zorica. Po pisanju lokalnih medijev naj bi se nekdanja zakonca dobro razumela. Aleksandra so včeraj popoldan privedli k preiskovalnemu sodniku. Zbrani pred sodiščem in tisti, ki so dogajanje spremljali prek prenosa v živo, so bili nad njegovim obnašanjem osupli. Namesto podobe skrhanega, od bolečine strtega očeta so namreč naleteli na moškega, ki je novinarjem in kameram pokazal navzgor obrnjena palca. Kot bi želel sporočiti, da je z njim vse v redu. Vpletenost v zločin zanika.

Brutalna smrt

Poleg peticije je za soboto napovedan množičen protest v enem od parkov v Skopju. Makedonski kazenski zakonik smrtne kazni ne pozna, je po različnih pozivih na spletnih družbenih omrežjih opozoril pravosodni minister Krenar Loga, je pa ljudem zagotovil, da bodo storilci najstrožje kaznovani. »Sam sicer mislim, da bi bila smrtna kazen za te pošasti pravzaprav rešitev. Zato se mi zdi prav, da preostanek življenja preživijo v zaporu in razmišljajo o tem, kaj so storili,« je minister nagovoril državljane. Po navedbah policije in tožilstva je bila Vanjina smrt brutalna. Pred domačo hišo oziroma stanovanjem so jo prejšnji ponedeljek na poti v šolo ustavili, ji zvezali roke in noge, zavili v spalno vrečo in jo strpali v prtljažnik. Peljali so jo na obrobje mesta, jo ustrelili (roke in noge je imela še vedno zvezane) ter jo zakopali. Načrt za odkupnino se je očitno zelo hitro izjalovil, saj je bila Vanja mrtva že v dveh ali treh urah po ugrabitvi. Kaj je šlo narobe, ni povsem znano, naj bi pa vsaj eden od osumljenih »zapaničaril« in najstnico ustrelil, da ne bi policije privedla do njih.

Mednarodna tiralica

Vanja ni bila edina žrtev zločinske tolpe. Nekaj dni pred tem so ubili 74-letnega frizerja Panča Žežovskega, ki naj bi bil strelcu, prvoosumljenemu Ljupču Palevskemu-Palču dolžan 500 evrov. S Pančovim avtom so ugrabili Vanjo, nato pa vozilo zažgali skoraj do neprepoznavnosti. Pančova hči je za makedonski časnik Fokus dejala, da se žrtvi med seboj nista poznali. Poleg štirih pridržanih osumljenih (med njimi je tudi Vanjin oče) je peti na begu in to ravno strelec in organizator ugrabitev. Pobegnil naj bi v tujino, lahko bi bil v Srbiji, Bolgariji, v Turčiji. Iščejo ga tudi z mednarodno tiralico.

Palevski je po pisanju srbskega portala Nova.rs vodja desničarske proruske stranke Treta in je v Severni Makedoniji znan proruski politik, domnevno pa se ukvarja z gradbeništvom. Znan je tudi srbskim organom pregona, ki so ga v Beogradu v preteklosti priprli na podlagi mednarodne tiralice Hrvaške. Palevski je prejšnji četrtek, 30. novembra, s svojim odvetnikom pobegnil v Beograd, nato pa v Bolgarijo. Za makedonsko televizijo Telma je njegov odvetnik Vasko Stojkov sicer zatrdil, da za umora ni vedel in da je Palevskega na njegovo prošnjo s svojim avtomobilom peljal v Beograd na zdravniški pregled, ki ga je imel naslednji dan. Sam se je nato vrnil v Skopje.