SNS, ki je na oblasti že od zmage na parlamentarnih volitvah leta 2012, bi tokrat glede na javnomnenjske ankete lahko dobila okoli 40 odstotkov glasov. Socialistična stranka Srbije (SPS) Ivice Dačića, ki je koalicijski partner v vsaki vladi od leta 2008, bi lahko dobila okoli osem odstotkov glasov.

Za vodilno opozicijsko koalicijo, zbrano na listi Srbija proti nasilju, ki jo sestavljajo levo-liberalne stranke in stranke centra, bi po javnomnenjskih anketah glasovalo dobrih 25 odstotkov volivcev. Večino bi proevropska opozicija po ocenah analitikov lahko osvojila v beograjski skupščini.

Zadnje volitve aprila lani

Čez parlamentarni prag, za katerega so potrebni najmanj trije odstotki glasov, bi lahko prišle še dve ali tri stranke oz. zavezništva. To sta skrajno desni stranki Dveri in Zavetniki, ki jima ankete pripisujejo okoli 6,5 odstotka glasov, prav tako desna Nada z okoli šestodstotno podporo in liberalno-konservativna stranka desnega centra Narodna stranka, ki ji ankete pripisujejo 2,8 odstotka glasov.

Zadnje parlamentarne volitve v Srbiji, tudi takrat predčasne, so bile aprila lani. SNS, ki jo je do nedavnega vodil srbski predsednik Aleksandar Vučić, je dobila 120 od 250 poslanskih sedežev, Dačićevi socialisti pa 32. SNS tedaj prvič ni osvojila večine, ki bi ji omogočila, da sama oblikuje vlado. Podobno je bilo z beograjsko skupščino, kjer je osvojila 48 sedežev od 110.

V Srbiji je po podatkih republiške volilne komisije 6,5 milijona volilnih upravičencev.