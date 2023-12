V nedeljo bodo v Srbiji potekale predčasne parlamentarne volitve ter volitve v skupščino Vojvodine in skupščine 65 mest, tudi Beograda in Kragujevca. Redne parlamentarne in tudi beograjske volitve bi morale biti šele aprila 2026, a je predsednik države Aleksandar Vučić pohitel, potem ko so vse od maja enkrat na teden potekali množični protesti opozicije, ki sta jih sprožila strelska pohoda 3. maja v Beogradu in 4. maja v bližini Smedereva. Oba pokola sta skupaj zahtevala življenja 19 ljudi, večinoma otrok.

Še naprej v ruskem taboru

Na volitvah 250 državnih poslancev bo lista Srbske napredne stranke (SNS), podobno kot že na prejšnjih volitvah aprila 2022, spet dobila okoli 40 odstotkov glasov. Ta zmerno nacionalistična stranka in Vučić vladata Srbiji že enajst let. V tem času sta si precej podredila medije, pravosodje in druge podsisteme družbe in države. Medtem ko število prebivalcev ob izseljevanju mladih na Zahod še vedno pada, je Vučiću v zadnjih letih uspelo zelo dobro gospodarsko razvijati državo, tudi s spretnim lovljenjem ravnotežja med zahodom in vzhodom (Rusija in Kitajska). V zadnjih treh letih je Srbija po BDP prehitela Slovenijo in Hrvaško. Okoli 10 odstotkov zunanje trgovine Srbije poteka z Rusijo in Kitajsko, z EU pa okoli 60 odstotkov.

V Združenih narodih Srbija glasuje proti ruski agresiji, a Vučić se noče pridružiti zahodnim sankcijam proti Rusiji, ki zagotavlja Srbom poceni plin. Zahod je kljub temu prijazen do Beograda, ker se boji, da bi pravoslavna Srbija povsem prešla v proruski tabor in postala bolj agresivna do Kosova. EU se je odpovedala sankcijam proti Srbiji po tistem, ko je septembra Vučić, ki nastopa kot zagovornik mirnega reševanja kosovskega problema, dal zatočišče skupini Srbov, ki je izvedla napad na kosovske policiste na severu Kosova.

Brnabićeva opozicijo obtožuje priprav kaosa na volilni dan

Skoraj vsa opozicija, razen skrajne desnice, je zbrana v proevropski listi Srbija proti nasilju. Heterogenost te pisane druščine strank od levičarskih in zelenih do zmerno nacionalističnih in desnosredinskih pa ji preprečuje zmago na volitvah, saj mnoge Srbi moti, da so posamezne stranke v njej za priznanje Kosova in za članstvo Srbije v Natu (ki je leta 1999 bombardiral Srbijo). Koalicija Srbija proti nasilju, ki bi po zadnjih anketah dobila okoli 26 odstotkov glasov, Vučićevemu režimu očita korupcijo, avtoritarne težnje in povezanost s kriminalnimi skupinami, pa tudi odgovornost za vzdušje nasilja v državi, katerega izraz sta bila omenjena strelska pohoda v maju.

Medtem ko je v torek v Beogradu potekalo množično zborovanje Srbije proti nasilju, je predsednica vlade Ana Brnabić za provladno televizijo B92 izjavila, da namerava ta koalicija opozicije na dan volitev povzročiti kaos in razglasiti zmago pred objavo rezultatov. Na ljubljanskem inštitutu za mednarodne študije Ifimes menijo, da to demokratično opozicijo financirajo tajkuni in zahodne države. Do leta 2012 naj bi tajkuni, kot je Miroslav Mišković, »napredovali, Srbija pa je nazadovala«. S prihodom SNS na oblast pa se je, kot trdijo na Ifimesu, ta trend spremenil in zdaj poskušajo tajkuni zrušiti Vučića, da bi spet postali vplivni. A kot v vsaki državi tudi v Srbiji verjetno obstaja več frakcij tajkunov z različnimi interesi, najbrž ena od njih podpira opozicijo, druga SNS.

V Beogradu test za SNS

Na tretjem mestu bo (nekdaj Miloševićeva) Socialistična stranka, ki je že vse od leta 2012 koalicijska partnerica SNS. Tokrat naj ne bi presegla 10 odstotkov glasov. Triodstotni parlamentarni prag naj bi prestopili še dve skrajno desni listi. Poslance bodo dobile še stranke madžarske, bošnjaške, hrvaške in albanske manjšine, za katere ta prag ne velja.

Zlasti bodo zanimive predčasne volitve za 110 poslancev beograjske mestne skupščine. Pravzaprav bo to test za vladajočo SNS, potem ko je aprila lani zmagala na beograjskih volitvah in dobila 51 poslancev, kar je bil velik uspeh za Vučića. Opozicija poskuša v svoj prid izkoristiti pokol devetih otrok 3. maja letos v Beogradu.

*** 39,8 % volilcev naj bi po eni od zadnjih javnomnenjskih anket glasovalo za vladajočo stranko SNS predsednika Vučića. 25,6 % volilnih glasov naj bi dobila koalicija opozicijskih strank Srbija proti nasilju. 8,9 % volilcev naj bi podprlo Socialistično stranko Ivice Dačića.