Po mesecu dni množičnih protestov proevropske opozicije je predsednik Srbije Aleksandar Vučić v sredo zvečer na javni televiziji, na kateri je nastopil skupaj s premierko Ano Brnabić, izjavil: »Jasno je, da bomo imeli predčasne parlamentarne volitve. Vprašanje je samo še, kateri mesec.« Izrazil je pripravljenost na pogajanja o datumu volitev. Prehodne tehnične vlade pa ne bo, niti ne bo zamenjal notranjega ministra Bratislava Gašića. Oboje na protestih zahteva opozicija, ki pa predčasnih volitev ne pozdravlja, saj so vse državne institucije in skoraj vsi mediji v rokah Vučićeve Srbske napredne stranke (SNS).

Brnabićeva je izjavila, da je pripravljena odstopiti (vprašanje, ali misli resno) in da so izhod iz sedanje krize predčasne parlamentarne volitve »do konca leta«. Sebe in svojo vlado je hvalila zaradi digitalizacije javne uprave, gospodarske rasti, hitrega razvoja infrastrukture in privabljanja tujih investitorjev. Protestom naj bi že dovolj popustila z odstopom ministra za šolstvo Branka Ružića in z ukinitvijo najbolj nasilnega resničnostnega šova. Brnabićeva je tudi razkrila, da so državljani doslej predali 62.000 kosov strelnega orožja.

Odziv na streljanja ne pojenja

Vučić in njegova premierka sta obtožila opozicijo, da s protesti politizira tragedijo, da se noče pogovarjati z njima in da hoče z nasiljem doseči politične cilje, ki jih preko volitev ne more. Povod za proteste v Srbiji, v Beogradu se enkrat na teden zbere več deset tisoč ljudi, sta pokola 18 otrok in drugih mladih v začetku maja. Proteste podpirajo številni Srbi, ki jih je prizadela smrt mladih in otrok, h kateri naj bi s svojimi nasilnimi vsebinami prispevali Vučiću naklonjeni mediji. Protestniki med drugim zahtevajo radikalne ukrepe na področju medijev, tudi zamenjavo vodstva Radiotelevizije Srbije.

Vučić je menda v krogu svojih svetovalcev takole izgubil živce ob množičnih protestih opozicije, ki sicer zaenkrat ne zahteva njegove glave: »Razpisal bom volitve, sit sem vseh teh prevar, pripravljen sem umreti, sploh se ne bojim! Čakam te strahopetce, da pridejo in me ubijejo, a nikoli ne bom prepustil oblasti nekomu brez volitev.«

Obtožbe o poskusu podkupovanja ljudstva

Profesor na beograjski pravni fakulteti Miodrag Jovanović takole pojasnjuje njegov odziv: »Vučićeva živčnost je posledica tega, da na teh množičnih protestih sodeluje toliko ljudi kot na tistih 5. oktobra 2000.« Tedaj je padel avtokratski režim Slobodana Miloševića in Vučić naj bi se bal, da bi se zgodovina ponovila. »Predvsem ga moti, da lahko zdaj vsa Srbija spremlja proteste, ker se na javni radioteleviziji zadnja dva tedna ekipa zelo gledanega Dnevnika 2 vklaplja v prenos z demonstracij,« je dejal Jovanović.

V sredo je Vučić obljubil, da bo do januarja povečal plače učiteljem in medicinskim sestram za 16 odstotkov, pokojnine pa za 20 odstotkov (povprečna bo 390 evrov), starši otrok do 16. leta bodo dobili enkratno pomoč v znesku 85 evrov, povečale se bodo tudi subvencije za kruh.

To Vučićevo darežljivost je za Dnevnik komentirala ugledna srbska novinarka in urednica portala Nova ekonomija Biljana Stepanović: »Najprej je poskušal razgnati proteste, jih omalovaževal ter žalil opozicijo in državljane, ki so se udeleževali protestov. Zatem je organiziral shod svojih privržencev, ki je bil popolna polomija. Zdaj pa se je odločil, da bo neposredno podkupoval ljudi. Ves ta denar bo moral priti iz proračuna, v katerem pa ni denarja, tako da bo moral Vučić še naprej zadolževati državo.«

Za danes je v Beogradu in drugih mestih napovedan šesti protestni shod po strelski tragediji. Protesti potekajo pod sloganom Srbija proti nasilju. »Protestniki imajo zelo jasno oblikovane zahteve in doslej od njih niso odstopali. To v oblast vnaša živčnost, ker se zaveda, da ji podpora pada,« pravi profesor Bogoljub Milosavljević z beograjske pravne fakultete.