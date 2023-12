Nemški ladjar Hapag-Lloyd je v petek sporočil, da do ponedeljka ustavlja ves ladijski promet čez Rdeče morje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podobno je v petek sporočil tudi danski ladjar Maersk. »Vsem plovilom Maerska na območju, ki bodo plula skozi ožino Bab al-Mandab, smo naročili, naj do nadaljnjega prekinejo svojo pot,« so sporočili. Potrdili so, da so se za potezo odločili zaradi nevarnosti, ki jo predstavljajo jemenski uporniki.

Podobno odločitev sta pozneje sporočila še italijansko-švicarski in francoski ladjar MSC in CMA CGM. Iz MSC so sporočili, da ne bodo več uporabljali Sueškega prekopa, dokler prehod skozi Rdeče morje ne bo varen.

Hutijski uporniki v Jemnu, ki jih podpira Iran, so od začetka vojne med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas 7. oktobra izvedli že več napadov z droni in raketami na plovila v regiji. Prejšnji teden pa so tudi zagrozili, da bodo napadli vsa plovila, ki se odpravljajo v izraelska pristanišča, če ne bo omogočena dostava hrane in zdravil na območje Gaze, ki ga oblega Izrael.

Britanska bojna ladja nad Rdečim morjem sestrelila dron

Britanska bojna ladja je po navedbah britanskega obrambnega ministrstva Granta Shappsa nad Rdečim morjem sestrelila domnevni brezpilotni letalnik. Dron naj bi nadzoroval ladijski tovorni promet, je danes na omrežju X sporočil Schapps. Pozneje je še 14 dronov sestrelil ameriški rušilec, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britanski rušilec je ponoči izstrelil raketo, s katero je uničil brezpilotni letalnik, poročajo tuje tiskovne agencije.

Minister je danes še zagotovil, da bo Velika Britanija še naprej varovala svobodni trgovinski promet in ga branila pred napadi. Ob tem pa ni pojasnil morebitnega izvora sestreljenega brezpilotnega letalnika.

Ameriški rušilec pa je davi sestrelil 14 dronov, ki so bili izstreljeni z območja, ki ga nadzorujejo jemenski Hutiji. Pri tem ni nastala nobena škoda.