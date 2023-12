Sanjam!

Ves zamišljen sem taval med bleščicami adventne Ljubljane. Na ožarjenih ulicah in trgih se je trlo ljudi, kot lovke hobotnice so se zapletali in odpletali, mene pa je nekje globoko stiskal strah pred prihajajočim novim letom. Pravzaprav me je dušilo od groze, da gorja, ki smo mu priča, še dolgo ne bo konec, a da se tega ljudje ne zavedajo. Zdramil me je dotik po rami. Ozrl sem se in zagledal temnopoltega možakarja. Še en begunec, me je prešinilo. Po žepih sem iskal drobiž, da bi mu revežu pomagal, potem pa sem le ugotovil, da je bil to sam dr. Martin Luther King.