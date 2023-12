Začela je hvaliti svoje nogavice, voditeljica Iva Šulentić pa je pri tem ni prekinila. Gledalci so se spraševali, ali gre za plačano reklamo, drugi pa brez zavor kritizirali oglaševanje čudodelnih nogavic. Po vsem tem se je oglasila tudi Lepa Brena. »Bila sem evforično razpoložena zaradi promocije projekta in Aleksandrinega koncerta, nihče pa mi ni rekel, da ne smem govoriti o svojih izdelkih. Nisem imela namena kršiti pravice do oglaševanja. Lahko bi me prekinili v katerem koli trenutku in ne bi bila užaljena. Imeli smo sto drugih tem za pogovor,« je dejala za srbski tabloid Informer. Spomnimo, da je pevka, ki je gostovala na enem od koncertov v zagrebški Areni snahe Aleksandre Prijović, pred kratkim v samo enem dnevu razprodala koncert za isto prizorišče, nato pa še enega, tako da je dodala še tretji datum.