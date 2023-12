Predlog novele zakona o spodbujanju investicij je ministrstvo pripravilo, ker je treba v slovenski pravni red prenesti posodobljena določila uredbe EU iz junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom. Cilj uredbe je tako zagotoviti, da državna pomoč ne izkrivlja konkurence in ne ovira pravilnega delovanja notranjega trga EU, so navedli na ministrstvu.

»S spremembo besedila zakona spreminjamo dikcije pomenov izrazov na način, da je jasno, da investitor vlogo za investicijsko spodbudo lahko odda tudi preden ima v Sloveniji registrirano gospodarsko družbo ali podružnico tujega podjetja,« so zapisali. Ob tem velja pogoj, da ima investitor bodisi gospodarsko družbo bodisi podružnico tujega podjetja v Sloveniji, registrirano najpozneje v trenutku izplačila spodbude.

Predlagane zakonske spremembe predvidevajo tudi uvedbo možnosti pridobitve spodbude za podružnico tujega podjetja. Ta možnost bo veljala zgolj za gospodarske družbe s sedežem v državah članicah EU. Za gospodarske družbe s sedežem v tretjih državah bo še vedno veljalo, da morajo pred izplačilom spodbude v Sloveniji ustanoviti oziroma registrirati gospodarsko družbo.

Triiletni rok za dokončanje investicije

S predlagano novelo se določa tudi triletni rok zaključka investicije. V treh letih od izvajanja investicije morajo biti torej vsa dela končana, investicija pa izvedena v višini, obsegu in času, kot so določeni v pogodbi o dodelitvi spodbude.

Nekaterim dejavnostim, kot sta proizvodnja in distribucija energije, se po obstoječi ureditvi ne dodeli spodbude za investicije po zakonu. S predlagano novelo zakona pa se med te dejavnosti dodaja dejavnosti v sektorju lignita in sektorju širokopasovnih povezav ter dejavnosti na področju shranjevanja in prenosa energije. Dodaja pa se tudi projekte operativnih skupin evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti, so še zapisali na gospodarskem ministrstvu.

Predlog novele zakona o spodbujanju investicij bo v javni obravnavi do 15. januarja. Zainteresirana javnost lahko svoja mnenja in predloge poda prek spletnega portala eDemokracija ali elektronskega naslova gp.mgts@gov.si.