Petrolove točke je mogoče darovati za večjo pestrost gozdov

V Petrolu vsako leto članom Petrol kluba omogočijo, da zlate točke, zbrane v programu zvestobe, donirajo za dober namen. Letos so za ta namen v partnerstvu z Zavodom za gozdove Slovenije pripravili aktivnost za povečanje pestrosti rastlinskih in živalskih vrst ter zmanjševanje posledic podnebnih sprememb.

Člani Petrol kluba lahko zlate točke donirajo vse do 31. januarja, v Petrolu pa jih bodo pretvorili v donacijo v višini do 20.000 evrov in jo namenili za obnovitev skoraj 40 hektarjev gozda. Gre za površino, primerljivo z velikostjo Krakovskega pragozda, ki jo bodo oskrbeli z več kot 4.000 sadikami redkih manjšinskih vrst, 100 krmilnicami in 300 kg želoda za šoje ter 100 gnezdilnicami za sove. Na ta način lahko tudi širša skupnost podpre skrb za naravo. Redke drevesne vrste namreč krepijo odpornost gozda, šoje naravno pogozdujejo hrastove gozdove, sove pa zmanjšujejo število glodavcev, ki se prehranjujejo s semeni in mladimi rastlinami, so povedali v začetku decembra, ko se je akcija začela.