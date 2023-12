Na vsaj enem turističnem potovanju je bilo v tretjem četrtletju za dve odstotni točki več prebivalcev Slovenije kot v enakem lanskem obdobju.

Med tistimi, ki so potovali, jih je bilo največ iz starostne skupine 25-44 let (37 odstotkov), sledile so osebe, stare 45-64 let (35 odstotkov), in osebe, stare 15-24 let (15 odstotkov). Najmanjšo udeležbo na turističnih potovanjih so statistiki zaznali pri osebah nad 65 let (13 odstotkov).

Poleti so prebivalci Slovenije opravili okoli tri milijone turističnih potovanj, večino (58 odstotkov) v tujini. Skoraj vsa potovanja so bila zasebne narave, takšnih je bilo 2,8 milijona. V primerjavi z istim obdobjem lani se je njihovo število povečalo za 31 odstotkov.

Kot so še zapisali na statističnem uradu, so 88 odstotkov vseh zasebnih potovanj opravili z osebnim avtomobilom. Za potovanja v bolj oddaljene kraje z letalom ali potovanja z javnim prevozom so se domači turisti odločili manj pogosto. Med tujimi destinacijami so prevladovala potovanja na sosednjo Hrvaško (66 odstotkov), sledili sta Bosna in Hercegovina (osem odstotkov) ter Italija (pet odstotkov).

Domači turisti so v opazovanem obdobju ustvarili okoli 15 milijonov prenočitev na zasebnih potovanjih, od tega približno tri četrtine v tujini. Skupno je bilo za 14 odstotkov več prenočitev kot v istem obdobju lani.

Na turističnem potovanju doma ali v tujini so prenočili povprečno petkrat, pri čemer so bila potovanja v tujini v povprečju daljša. Podobno kažejo podatki pri zasebnih potovanjih, povprečna dolžina teh je bila 5,2 prenočitve (2,9 v Sloveniji in 6,9 v tujini).

Prebivalci na zasebnih potovanjih so večinoma bivali v najetih nastanitvenih obratih. V Sloveniji so največkrat prenočili pri sorodnikih in prijateljih, v tujini pa so izbrali druge najete nastanitvene obrate.

Povprečno je turist na zasebnih potovanjih dnevno porabil 72 evrov. Dnevni izdatki so na potovanjih po Sloveniji obsegali okoli 66 evrov, v tujini pa 74 evrov. Najvišje so imeli domači turisti, nastanjeni v hotelih v tujini, in sicer 136 evrov na dan.

Od začetka julija do konca septembra so se prebivalci Slovenije odpravili tudi na 767.000 enodnevnih zasebnih in poslovnih izletov v tujino, kar je bilo skoraj za polovico več kot v istem lanskem obdobju. Več kot 80 odstotkov je bilo zasebnih. V povprečju so na enem zasebnem izletu porabili 113 evrov.