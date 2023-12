Italijanski nogometaš Giorgio Chiellini se je odločil, da pri 39 letih »kopačke« obesi na klin, potem ko je v finalu severnoameriške lige MLS z Los Angelesom FC izgubil proti Columbusu. »To je bilo najlepše in najbolj intenzivno potovanje v življenju. Z nogometom sem prepotoval enkratno in nepozabno pot. Zdaj je čas za nova poglavja, nove izzive in pisanje novih vznemirljivih strani življenja,« je na družbenih medijih zapisal Giorgio Chiellini ob videu, v katerem so predvajali vrhunce iz njegove bogate kariere.

Ob igranju nogometa postal tudi magister poslovnih ved

Chiellini velja za enega najboljših branilcev svoje generacije, poleg višine so bile njegove odlike delovna etika, vztrajnost, telesna moč, agresivnost, pogum in glasno vodenje ekipe na igrišču, saj se je dobro znašel na tekmah, ko je bil velik pritisk uspeha. Izkušeni trenerji pravijo, da takšnih branilcev ne delajo več. »Najboljši branilec na svetu,« ga je leta 2018 opisal njegov trener v Juventusu Massimiliano Allegri. Čeprav po tehnični plati ni bil posebej spreten in eleganten, je imel dober pregled nad igro in prirojen občutek za pravočasno reakcijo. Ker je zadetke proslavljal z udarjanjem po prsih, se ga je prijel vzdevek »King Kong«. Ima tudi univerzitetno diplomo, saj je julija 2010 v Torinu končal študij iz ekonomije in trgovine, pet let kasneje pa je z odliko postal še magister poslovnih ved. Leta 2020 je izdal avtobiografijo, dobiček od prodaje knjig pa namenil v dobrodelne namene tistim, ki jim je škodo povzročil covid-19.

Nogomet je začel trenirati že pri šestih letih v klubski akademiji v Livornu, kjer je bil najprej centralni vezist, nato krilni igralec in končno našel pravo mesto v obrambi, kjer je bil levi bočni ali centralni branilec. Imel je sloves univerzalnega igralca in neustrašnega bojevnika, ki ga ima v ekipi rad vsak trener. Pri 16 letih je kot gost igral za Milan na enem izmed turnirjev in čeprav so ga trenerji ocenili, da je zadovoljil kriterije, ni prejel ponudbe za podpis pogodbe. Že kot mladinec je dobival priložnost v članski ekipi Livorna, ki je igrala v serie C, popolnoma pa se je uveljavil, ko je klub napredoval v drugo ligo. V štirih sezonah v Livornu je postal zrel igralec, kar mu je leta 2004 prineslo prestop v Juventus, a ker je bil tudi v solastništvu Fiorentine, je prvo sezono odigral kot posojeni nogometaš za prvoligaša iz Firenc. Leta 2005 se je začela njegova 17 let dolga kariera v Juventusu s številnimi vzponi in padci. Ko je bil klub iz Torina zaradi podkupovalne afere leta 2006 degradiran v drugo ligo, je ostal zvest »stari dami«. Od leta 2011 je osvojil devet naslov italijanskega prvaka, po pet italijanskih pokalov in superpokalov ter dvakrat zaigral v finalu lige prvakov. »Juventus mi je bil vse. Moja mladost, izkušnje, zrelost, želja za zmagami, veselje ob lovorikah in žalost ob sprejemanju porazov,« je dejal Chiellini, ko je poleti 2022 zapustil Juventus in se preselil v severnoameriško ligo MLS v klub Los Angeles FC, kjer pa ni več serijsko osvajal lovorik in pred dnevi odšel med športne upokojence.

​Suarez ga je ugriznil v ramo

Za reprezentanco je igral v vseh starostnih kategorijah, bil je evropski prvak do 19 let, bronast na olimpijskih igrah in evropski članski prvak. Hitro je postal nepogrešljiv član prve enajsterice. Odmeven je bil incident na svetovnem prvenstvu leta 2014, ko ga je Urugvajec Luis Suarez ugriznil v levo ramo. Suarez je bil kaznovan s štirimesečno prepovedjo, za katero je Chiellini ocenil, da je pretirana. Potem ko je leta 2018 želel končati reprezentančno kariero, so ga prepričali, da se je premislil in bil po upokojitvi Buffona izbran za kapetana. Vrhunec je doživel leta 2021, ko je Italija postal evropski prvak, potem ko je v finalu po enajstmetrovkah na Wembleyju premagala Anglijo.

Chiellini bo klub Los Angeles FC zapustil konec meseca, a bo ostal v ZDA do junija, da njegovi hčerki zaključita šolsko leto. V naslednjih mesecih se bo odločil, kaj bo počel. Najbolj ga zanima delo v Juventusu, zato se je že sestal z vodstvom kluba, da vidi, kakšno vlogo bi zasedel. Možnosti so od trenerja mladinske ekipe do direktorske vloge, morda pa po lanskem odhodu Pavla Nedveda postane podpredsednik kluba. Za sodelovanje s Chiellinijem se zanima tudi Nogometna zveza Italije, ki bi mu lahko ponudila vlogo v reprezentanci, v kateri je nedavno Gianluigi Buffon postal koordinator ekipe.

*** 716 tekem (44 golov) je odigral v 24 let dolgi klubski karieri. 117 nastopov (8 golov) je zbral v 19 letih za italijansko reprezentanco. 22 lovorik je osvojil s klubi – 20 z Juventusom (9-krat italijanski prvak), po 1 z Livornom in Los Angelesom.