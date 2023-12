Naglica Valentine Prevolnik Rupel

Zmeda, ki spremlja uvajanje novega zdravstvenega prispevka, se je že pokazala kot priložnost za zavajanje. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so povzeli izkušnje posameznikov, ki so opozorili na nenavadne ponudbe. Klicatelji so se tem prebivalcem predstavili kot delavci ZZZS in jim ponudili obisk na domu, kjer bi zanje urejali dodatno zdravstveno zavarovanje. Nekateri so ob tem še posvarili, da bo treba po novem letu zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja doplačevati za zdravljenja, zdravila in medicinske pripomočke. Na ZZZS domnevajo, da gre za prijeme najetih agentov, kaj več pa za zdaj ni znano.