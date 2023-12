Nemir pred velikim pokom je mogoče opaziti tudi med našimi zvezdniškimi silami, med katere nedvomno sodi najzabavnejša pisateljica in igralka, kot so jo opisali pred svojim bralnim krožkom v reviji Lady, Desa Muck. Kot je izdala, jo že pošteno grabi božično vzdušje in, sodeč po zapisanem, prijatelji dobro vedo, koliko ji pomeni božič. »Zalotila sem se, da sem že konec novembra začutila mravljince ob pogledu na novoletne okraske in piškote po trgovinah in si želela oslepeti. Skratka, tudi letos bosta božič in novo leto pri nas 'na polno'. Tu ni milosti, vsi se tresejo pred mano, saj sem prava božična teroristka,« je menda razložila v smehu. Je pa seveda tudi podrobnejše obrazložila termin božična teroristka. »Od vseh pričakujem, da se praznovanja udeležijo in se z mano veselijo, in tudi sicer zelo gnjavim s tem božičem vse okoli sebe. Ko mi zleze pod kožo, se mi namreč popolnoma odpelje,« je o svojem božičnem terorju pripovedovala Muckova.

Če se z bolj radikalnimi prijemi do bližnjih Muckova ubada le v božičnem času, pa bi lahko za Jožeta Potrebuješa rekli, da je celoletni terorist, s tem da muči predvsem sebe. Kot je razkril za taisti medij, ki skrbi za dobro obveščenost ljudstva, je obseden s pranjem avtomobila in loščenjem tal v domači hiši, saj ima, kot je dejal, precej izostren čut za bivanje v pospravljenem prostoru in ga tudi izjemno moti, če ni vse kot iz škatlice. »Pri nas doma imamo razdeljena gospodinjska opravila. Jaz sem odgovoren za tla, ne samo za sesanje, temveč tudi za brisanje, tako da ko pridete k nam na obisk, vidite, da se tla bleščijo. Pa tudi za pranje avtomobilov. Svoj avto perem vsako jutro, in to na roke z mrzlo vodo, da se zbudim, s tem pa si malo uredim misli. To počnem, že odkar sem si pri 20 letih kupil prvi avto,« je o svojih obsesivno-kompulzivnih utripih povedal glavni čuk.

Basijeva ​mitska dirka

Nervoza je minule dni stresala tudi našega nekdanjega predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Le da ne zaradi božičnega vzdušja, ampak zaradi kač. In to dobesedno. Kot so zabeležili v Slovenskih novicah, koder so se sklicevali na podatke z družbenega medmrežja, je imel Pahor srečo, da ga niso napadle kitajske strupenjače. Napeta zgodba gre nekako takole. Bivši predsednik se je udeležil neke sila pomembne konference v Guangzhouu in se kot po navadi po koncu debatnega krožka odpravil na tek. »Vse je bilo čudovito zeleno in cvetje je opojno dišalo. Ne nazadnje je bilo to blizu Hongkonga in Macaa,« je začel pripovedovati, nato pa dodal, da je njegov tek postal zelo nevaren. »Tekel sem ob robu igrišča za golf in osebje me je prijazno pozdravljalo. Do trenutka, ko sem se odločil nekaj sto metrov preteči po zaraščeni gošči. Takoj je nekdo zakričal za mano in se prijel za glavo. Poklapano sem se vrnil, vznemirjeni gospod pa mi je hitel nekaj nerazumljivo govoriti. Nedolžno sem skomigal z rameni, dokler mi ni pokazal table z opozorilom, da so tam strupene kače. Potem sem tekel nazaj do hotela po sredini ceste,« je zapisal Pahor, ki tega teka, kot so njegov dopis svetovni in domači javnosti pospremili v Novicah, verjetno ne bo kar tako pozabil, kajti če bi srečal strupene kače, bi lahko prijeten tek hitro postal neprijeten. »A Pahor srečanja s temi zanimivimi živalmi ni imel. Vsaj omenil ga ni v svoji objavi,« so končali svoje javljanje o Pahorjevem tekaškem podvigu.

Še en športno nadarjen politični velikan ni ušel raziskovalni ekipi Slovenskih novic. »Predsednik stranke SDS Janez Janša se je mudil na Koroškem. Tam je preizkusil steno novega plezalnega centra. Kot lahko vidimo v videu, ki ga je stranka objavila, mu je družbo pri plezanju delal prevaljski župan Matic Tasič. Videti je, da sta oba v dobri fizični kondiciji, saj sta s steno na videz brez težav opravila,« so zapisali v svojem raportu zainteresirani javnosti in še nadgradili svoj prispevek s tem, da je na družbenih omrežjih že večkrat pokazal, da rad hodi tudi v gore. Pred nekaj tedni je med drugim pokazal tudi svoj plezalni podvig v Grčiji, plezal je na otoku Kalimnos. Niso pa samo politični veterani te dni blesteli na športni sceni. Kot so priobčili na spletnem središču njena.si, je na slovenskem družinskem smučišču Kope pretekli konec tedna potekala prav posebna smučarska tekma, ki sta se je udeležila tudi glasbenik Luka Basi in nekdanji vrhunski hrvaški smučar Ivica Kostelić. »Včeraj je bilo noro. Stati na odru z Ivico Kosteličem ... Bil sem drugi, me je pa premagal za pet sekund,« je mitsko dirko po belih strminah opisal Basi, ki je, kot je še zapisano v poročilu s terena, po tekmi opravil še dva nastopa in poskrbel za dobro zabavo.

Blagnetova prepevala v predsedniški palači

Za dobro, če ne odlično zabavo je poskrbela še Helena Blagne, ki pa je ob dnevu človekovih pravic, ki ga praznujemo 10. decembra, kot so nas podučili, prepevala v uradu predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Mati naroda je namreč priredila slovesnost, na kateri je prvič podelila priznanje predsednice Republike Slovenije za delo na področju človekovih pravic, ki ga je prejela Katarina Bervar Sternad. »Helena je ena izmed najbolj priljubljenih žensk v Sloveniji. Ima odličen glas in tudi stas. Čeprav je že krepko čez polovico stoletja, je še vedno videti prečudovito in njena postava je občudovanja vredna. Včeraj se nam je javila iz predsedniške palače, kjer je bila gostja na posebni slovesnosti,« so zapisali v uvodu, pomembni informaciji pa so dodali še to, da je nosila prečudovito belo obleko in se fotografirala tudi poleg razkošnega božičnega drevesa, ki krasi predsedniško palačo, polaskali pa so ji še s tem, da se ji je za nastop v predsedniški palači osebno zahvalila tudi sama gospa predsednica.

Če Blagnetova in Pirc-Musarjeva spadata v sam vrh priljubljenih žensk v Sloveniji, pa na Olimp priljubljenosti moških osebnosti nedvomno spada Damjan Murko, artist, pevec igralec ter poslovni moški, na drugi strani pa družinski oče in mož, kot se je pred bralstvom orisal v reviji Stop in razložil, zakaj sam meni, da je na vrhu lestvice. »Nisem imel učiteljev, nisem hodil na predavanja, nikakršnih substitutov, po katerih bi se zgledoval, bil sem sam sebi zadosten učitelj. Danes se mnogi učijo od mene. Samozavesti, načina komunikacije, govora, prepričljivo, udarno, kdaj pa kdaj pa tudi mehko in z nasmeškom na obrazu, publika mi verjame in to je pomemben dejavnik uspeha. Danes mi je vse jasno v karieri in sem na vrhu lestvice,« se je pohvalil Murko in dodal, da je DM, Damjan Murko, postala blagovna znamka in da celo razmišlja o tem, da bi jo dal pravno zaščititi.