Kaj državam nalagajo zaveze v "zgodovinskem" dubajskem sporazumu?

Predsedujoči letošnjemu podnebnemu vrhu v Dubaju sultan Ahmed al Džaber je sprejem dubajskega sporazuma označil za »zgodovinskega«, saj je to prvi tovrsten sporazum, ki vsebuje zavezo o »prehodu stran« od fosilnih goriv. A pozorno branje njegovih členov razkriva, da je sporazum predvsem splošen in nejasen, mestoma abstrakten, s celim kupom vrzeli, ki gredo v prid zlasti industriji fosilnih goriv in državam izvoznicam nafte. V nadaljevanju analiziramo in komentiramo posamezne ključne zaveze iz dubajskega sporazuma.