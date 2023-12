Organizirana sta bila dva klasična super dogodka v šahu, prvenstvo ZDA, kjer je slavil Fabiano Caruana, ter London Chess Clasic z zmagovalcem veteranom Michaelom Adamsom, ki sta požela veliko zanimanje. Toda šahiste v predprazničnem času nekako bolj privlačita in vznemirjata hitropotezni ter pospešeni šah.

Slavje Indijca Santoša Gurjatija Vidita na turnirju Grand Swiss na otoku Man pred dobrim mesecem, s katerega se je uvrstil na kandidatski turnir, očitno ni bilo naključje. Ponovno je blestel na turnirju v spomin na mladega, pred desetimi leti preminulega azerbajdžanskega šahista Vugarja Gašimova. Sodelovalo je deset igralcev, med njimi šesterica iz kluba 2700. Pospešeni del turnirja je senzacionalno dobil domači adut Ajdin Sulejmanli. Po hitropoteznem delu so se stvari postavile na pravo mesto. Slavil je Vidit pred mladim rojakom Arjunom Erigaisijem, tretji je bil Richard Rapport, Madžar, ki nastopa pod romunsko zastavo.

V kanadskem velemestu Torontu, kjer bosta aprila prihodnje leto moški in ženski kandidatski turnir, poteka finalni turnir serije Champions Chess Tour (CCT). Nastopa osem elitnih igralcev na čelu z Magnusom Carlsenom. V času našega poročanja se končuje kvalifikacijski del, kjer igralci merijo moči po Bergerjevem sistemu (vsak z vsakim). Šesterica najboljših bo turnir nadaljevala po posebnem izločilnem sistemu, zmagovalec bo znan v soboto. Za kako velik dogodek gre, priča skorajda »teniški« nagradni sklad v višini pol milijona ameriških dolarjev; za zmagovalca bo odmerjeno kar dve petini te vsote.

Ta mesec bosta še dve tekmovanji najvišjega ranga v hitrih disciplinah. Danes se v Zagrebu začenja težko pričakovano evropsko posamično prvenstvo. Zanimanje med slovenskimi ljubitelji kraljevske igre je ogromno. Na seznamu je kar 76 igralcev in igralk, med njimi so velemojstri Matej Šebenik, Jure Škoberne in Jan Šubelj. Konec decembra bo v uzbekistanskemu Samarkandu posamično svetovno prvenstvo. Udeležba bo zavidanja vredna. V moški konkurenci je prvi nosilec Magnus Carlsen, v ženski pa svetovna prvakinja Ju Wenjun.

Domača šahovska prizorišča so v znamenju vsakoletne prireditve Slovenija šahira. Doslej je bilo izpeljanih dvanajst kvalifikacijskih turnirjev, zadnji bo v Žalcu v soboto. Tudi letos je zanimanje preseglo vsa pričakovanja. Povprečno število udeležencev na turnir je kar 27. Veliki finale bo v soboto, 23. decembra, v Šahovskem domu v Ljubljani (Bravničarjeva 13). Med 26. januarjem in 2. februarjem prihodnje leto bo v Novi Gorici tradicionalni odprti mednarodni turnir. Prijave so že v polnem teku. Na seznamu je kar deset velemojstrov. Prvi nosilec je Madžar Ferenc Berkes, drugi Slovenec Matej Šebenik, tretji pa neuničljivi ukrajinsko-slovenski velemojster Aleksander Beljavski, ki bo v nedeljo praznoval 70 let.