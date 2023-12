V skupini A je Koebenhavn potreboval zmago proti Galatasarayu za drugo mesto in preboj med 16. To mu je uspelo, potem ko je Lukas Lerager zadel v 58. minuti. Prav Lerager je bil v 90. minuti tudi izključen, a so Danci znali zadržati prednost za veliko veselje.

Novo žalost pa so svojim navijačem uprizorili igralci Manchester Uniteda. Ti po skromnih nastopih v zadnjem krogu niso bili odvisni sami od sebe, a tudi če bi bili, se jim želje ne bi izpolnile, saj so doma izgubili proti Bayernu, zmagovalcu skupine, z 0:1. Kingsley Coman je po podaji Harryja Kana zadel za Bavarce v 70. minuti

V skupini C je Napoli premagal in Brago z 2:0. Italijani so povedli z avtogolom Serdarja Saatcija v deveti minuti, v 33. pa je zadel še Victor Osimhen za napredovanje Neapeljčanov.

Union Berlin je ostal brez Evrope, potem ko je z 2:3 izgubil proti Realu Madridu, ki je skupinski del končal stoodstoten. Madridčani so ob koncu prvega polčasa imeli na voljo najstrožjo kazen, a jo je zapravil Luka Modrić, le nekaj trenutkov zatem je Kevin Volland poskrbel za vodstvo Berlinčanov. Joselu je v 61. minuti zadel za 1:1, v 72. pa še za 2:1. Alex Kralj je v 85. minuti poskrbel za 2:2, zmago Realu pa je priigral Dani Ceballos štiri minute zatem.

V skupini D sta se Inter in Real Sociedad, ki sta bila oba že uvrščena v osmino finala, razšla z 0:0, tretje mesto in kvalifikacije za osmino finala evropske lige pa si je priigrala Benfica z zmago v Salzburgu s 3:1. Portugalce je v vodstvo popeljal Angel Di Maria v 32. minuti, slednji je ob koncu polčasa podal Rafi Silvi za 2:0. Luka Sučić je v 57. minuti zmanjšal zaostanek Avstrijcev, usodo Salzburga pa je v 92. minuti zapečatil Arthur Cabral.

Že pred tem je v skupini B vodilni Arsenal gostoval v Eindhovnu pri PSV (1:1), ki si je tako kot londonska zasedba tudi že pred tem zagotovil osmino finala. Eddie Nketiah je topničarje popeljal v vodstvo v 42. minuti. Yorbe Vertessen je izenačil v 50. minuti. Arsenal se je v 82. minuti za kratek čas veselil novega gola, a ga je sodnik naknadno zaradi prepovedanega položaja razveljavil.

Na drugi tekmi skupine je Sevilla prevladovala v prvem polčasu v Lensu, imela precej več žogo v posesti in precej več strelov, a je ostalo pri 0:0. V 63. minuti pa so Francozi povedli, potem ko je Przemyslaw Frankowski zadel z bele pike. Andaluzijci so svojo enajstmetrovko imeli na voljo v 77. minuti, a je Sergio Ramos ni unovčil, ponovljen strel pa je s "panenko" le unovčil. V 96. minuti je Angelo Fulgini Lensu priigral zmago in napredovanje v kvalifikacije za osmino finala evropske lige. Sevilla je skupinski del in evropska tekmovanja končala le z dvema točkama.

V sredo bodo še tekme v skupinah od E do H, Atletico Madrid Jana Oblaka bo gostil Lazio za prvo mesto v skupini E, v skupini G pa bo Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla igral proti Young Boys.

Za zdaj so v osmino finala uvrščeni Bayern, Koebenhavn, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Leipzig in Barcelona.

Tretjeuvrščeni iz skupin bodo igrali v kvalifikacijah za osmino finala evropske lige. To so že Feyenoord, Young Boys, Lens, Galatasaray, Braga in Benfica.