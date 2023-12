Ropar je ženski iztrgal torbico in bežal. To sta videla dva policaja in jo ucvrla za tatom. Ta je zbežal v hišo, policaja pa za njim in mu odvzela ukradeno. (Kaznovana sta bila policaja, ker sta nezakonito vstopila v hišo in povrhu vsega še prinesla nezakonit dokaz kraje!)

V banko smo vložili pet milijard, čez en leto smo jo prodali za 500 milijonov. (Butalci so bili vedno znani kot dobri kšeftarji.)

Mnogi so veselo vpisovali zemljiškoknjižni dolg. (Nihče ni videl teh milijonov, toda Butalci so bili kljub temu navdušeni nad tako dobrohotnostjo posojilodajalcev do Slovencev.)

Kritizirani, sploh pa odstavljeni funkcionar je že naslednji dan na bolniški. (Kako je lahko tako hitro prišel do zdravnika? Najbrž je šel preko urgence.)

Obtožnica je bila vložena 2011 leta. Sojenje se bo začelo januarja 2024. (Na nesrečo sodišča noben obtoženec ni medtem pobegnil v tujino, niti umrl.)

Obdolženci lahko vlagajo tisoč in eno pritožbo, zastaralni rok se jim veselo bliža. (Še sreča, da so tako marljivi, sicer bi morali zgraditi še en nov zapor, zaporniki pa nas bi stali še več kot azili za živali.)

Janez je pridobil od države večmilijonsko pomoč za svoje podjetje. Ob koncu leta si je izplačal milijonsko nagrado za uspešnost. Potem se je pogajal z vlado o evrih, ki bi jih morala firma dati zaradi poplave. (Butalci smo pametni in dobrih menedžerjev nikoli ne menjamo.)

Naši kapitalisti (ljubkovalno beri, podjetniki) že dvajset let jokajo in grozijo, da bodo propadli in ljudje ostali brez dela, ker jim država nalaga preveč davkov in dajatev. (Statistika tega sicer ne dokazuje, zato je raje ne berejo.)

Organ je ugotovil in po enem mesecu sporočil javnosti, da so odkrili strup v bananah in hruškah. (Na srečo so to robo ljudje že pojedli, tako da ni bilo zapletov okrog tega, kdo bi plačal uničenje in kateri organ je za to pristojen.)

Zdravniki so proti evtanaziji. (Za evtanazijo se ne štejejo predolge čakalne dobe.)

Ukinite dvoživke med zdravniki. (Tega se ne da narediti v enem dnevu.)

Vlada je ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje v 24 urah. (To je nemogoče. V Butalah se ne dogajajo čudeži!)

Ko sem odložila časopis, sem se šele zavedla, da nisem sanjala, da sem v Butalah – ampak sem res v Butalah.

Ana Grabnar, Strahinje