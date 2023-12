Glasbenica Raiven je žirijo najbolj prepričala s svojo pesmijo v slovenščini, ki nosi naslov Veronika. Z njo se bo kot slovenska predstavnica med 7. in 11. majem v švedskem mestu Malmö potegovala za čim boljšo uvrstitev na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije. »To priložnost vidim kot odskočno desko, odvisno od tega, kako mi jo bo uspelo izkoristiti. Verjamem, da ti Evrovizija sama po sebi ne more dati veliko, če nimaš zgodbe, ki jo želiš predati publiki.« Občinstvo je po njenem mnenju lačno zgodb in naveličano površinskih pesmi o ljubezni. »Moje besedilo ni ljubezensko,« se nasmeji. »Tega se zelo izogibam. Verjamem, da je lahko tudi ljubezenski tekst zelo dober, mislim pa, da je veliko težje napisati dober ljubezenski tekst kot pa dober tekst z drugo temo.« S svojevrstno karizmo in izvirnostjo je Raiven tudi v pesmi Veronika ostala zvesta svoji elektroniki. Pesem, ki je v svojem bistvu feministična, opisuje kot temačno in seksi.

Kdo se boji žensk

Ravno drugačna tema, tema o ikoničnih ženskah, je navdihnila njen novi album s petimi skladbami, ki bo izšel 17. februarja. Ena od teh ikon je Veronika Deseniška, prva ženska na naših tleh, obtožena čarovništva. »Zelo se mi zdi pomembno, da rečemo, da je bila to ženska, ne čarovnica. Ker velikokrat govorimo o lovu na čarovnice, čeprav so bile to navadne ženske. Nekako mi je ta ideja kar prišla v glavo, ko sem razmišljala o Slovenkah, ki imajo za sabo močno zgodbo,« pojasni Raiven, ki je razkrila še, da z njo na Švedsko odhajajo tudi baletniki SNG Opera in balet Ljubljana. Podrobnosti nastopa so za zdaj še zavite v skrivnost, poslušalci pa bodo lahko prvič prisluhnili pesmi 20. januarja v posebni oddaji na Televiziji Slovenija.

Raiven verjame, da je Veronikina zgodba še vedno aktualna, le na drugačen način. Danes vemo, da so ženske, obtožene čarovništva, v svojem času izstopale zaradi svoje inteligence, nadarjenosti, bile so zeliščarke, zdravilke, upornice ali pa mladenke, ki niso pokazale ljubezenskega zanimanja za določene moške, bile so žrtve ljubosumja, zavisti. Zaradi tega so bile seveda trn v peti stebrom patriarhata. Obtožba čarovništva je bila prikladno orodje, s katerim so odstranili »problematične« ženske. Raiven pri tem še pove: »Ne maram stereotipnega feminizma v smislu, da bi bile ženske rade enake moškim. Mislim, da nismo enake, smo pa enakovredne. Feminilnost in to, da smo kot ženske v stiku s svojim telesom, se mi zdi pomembno, zato je Veronikina podoba zelo uporabna za to zgodbo.«

Nekaterim nogomet, drugim Eurosong

Odgovorni urednik razvedrilnega programa na nacionalni televiziji Vanja Vardjan je na današnji predstavitvi razložil, da je Evrovizija med najbolj gledanimi oddajami: »Gledanost je odlična, tudi med mladimi, ki so, vsaj za prihodnost, za televizije najpomembnejši segment. Pesem Evrovizije je tako v Sloveniji kot tudi v tujini zelo iskan televizijski proizvod, licenco so odkupili celo Američani.« Tako kot so za nekatere največji dogodki športna tekmovanja, je za druge Evrovizija svojevrstna tradicija, če ne že praznik. Letošnji nastop skupine Joker Out se je izkazal kot uspešen. V tujini so postali najbolj prepoznavna slovenska zasedba mlajše generacije, vabila za koncerte jim pošiljajo tudi iz tujine. Ključen ni samo nastop na evrovizijskem odru, temveč vse, kar pride z njim. Vodja evrovizijske delegacije na RTVS Maša Kljun je takole komentirala način izbiranja, ki v nasprotju s prejšnjimi leti ne temelji na glasovih ljudstva: »Vse države vedno znova iščejo načine, kako biti boljši, kako odkriti formulo za uspeh. Nič nenavadnega ni, da se televizije odločajo za takšne ali drugačne pristope, sploh ko ugotovijo, da določen način ne prinaša neke konstantnosti. Tu gre za odkrivanje tega, kako bi lahko Slovenija kot majhna država, ki je zelo poseben primer, najbolj prepričala evropsko občinstvo.«

Kdo je Raiven? Sara Briški Cirman, ki deluje pod umetniškim imenom Raiven, se je že nekajkrat potegovala za vstopnico na Evrovizijo, a ji je ta vedno za las ušla. Tokrat je akademsko izobražena glasbenica in spretna harfistka uresničila svoje sanje. Navdihuje jo elektronska glasba, poleg svoje avtorske glasbe, s katero je že več let med najbolj priljubljenimi glasbenicami pri nas, pa je dejavna tudi na različnih prireditvah in v predstavah. V vlogi Urške je denimo nastopila v muzikalu Povodni mož, na družbenih omrežjih pa je večkrat izpostavila, da študira psihoanalizo na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju, ki ima tudi ljubljansko podružnico.