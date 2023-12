Splošna deklaracija človekovih pravic po besedah Nataše Pirc Musar predstavlja mejnik v zgodovini človekovih pravic, te pa je potrebno zagovarjati na vseh področjih, so sporočili z urada predsednice. »Vedno moramo spodbujati ljudi, ki se dodatno trudijo pri zavzemanju za človekove pravice,« je dejala predsednica. Po njeni oceni je bilo sicer od sprejetja deklaracije pred 75 leti na področju človekovih pravic storjenega veliko, vendar delo še ni zaključeno. »Človekovih pravic ne uživajo vsi enako,« je opozorila Pirc Musarjeva in omenila dogajanje v Gazi, ki po njenem mnenju predstavlja napad na človečnost in dejansko krizo človekovih pravic.

Kot eno pomembnejših kategorij človekovih pravic je predsednica izpostavila pravice, ki temeljijo na okolju in podnebnih spremembah: pravica do čistega in zdravega okolja, pravica do vode in pravica do čistega zraka. V luči tega je poudarila, da človekovih pravic in podnebnih sprememb ne gre obravnavati ločeno. Izrazila je tudi skrb nad počasnim napredkom pri zagotavljanju pravic žensk in pozvala k zagotavljanju enakosti na vseh področjih.

Predsednica je nato vodila okroglo mizo z naslovom Prihodnost človekovih pravic in digitalne tehnologije. Zavzela se je za zaupanja vreden in na človekovih pravicah temelječ pristop k razvoju in uporabi novih in nastajajočih tehnologij. »Če se digitalne inovacije uporabljajo zavestno, lahko pomagajo premagati ovire pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, od obravnavanja podnebnih sprememb do spodbujanja enakosti spolov,« je ocenila.

Ob robu slovesnosti se je Pirc Musarjeva dvostransko sestala z visokim komisarjem ZN za človekove pravice Volkerjem Türkom in visokim komisarjem ZN za begunce Filippom Grandijem ter izrazila podporo njunemu delu. Predsednica bo danes obiskala tudi sedež Mednarodnega odbora Rdečega križa, kjer se bo sestala z njegovo predsednico Mirjano Spoljaric Egger.