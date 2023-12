MOL je naročil cenitev zemljišča pod stadionom, ker sta se cenitvi Joca Pečečnika in države, ki se zanima za odkup, precej razlikovali. Cenitev Pečečnika oziroma družbe Bežigrajski športni park (BŠP), katerega ustanovitelji so Pečečnik, MOL in OKS, je bila vredna 18,6 milijona evrov, cenitev države pa je znašala okoli 11,7 milijona evrov.

Rezultate tretje cenitve je Mestna občina Ljubljana (MOL) prejela v ponedeljek in jo, kot je povedal Janković, posredovala tako Pečečniku kot ministrstvu za kulturo, predsedniku vlade Robertu Golobu in predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franju Bobincu. Kot je še pojasnil ljubljanski župan, je cenitev opravil cenilec, ki z občino doslej še ni nikoli sodeloval.

Na vprašanje, kaj so naslednji koraki v zvezi z usodo Plečnikovega stadiona, je ljubljanski župan pojasnil, da obstaja pot za mirno rešitev, sicer pa bodisi, da stadion država kupi in obnovi ali pa ministrstvo za kulturo poda soglasje k predloženemu gradbenemu dovoljenju. Dodal je, da je MOL Plečnikov stadion pripravljen prevzeti v upravljanje pod pogojem, da je v lasti države ter je prvotno namenjen športu in kulturi. Kot je dejal, ima odslej vse niti v rokah ministrstvo za kulturo.

Janković je spomnil še na ugotovitev zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je 47 odstotkov Plečnikovega stadiona že tako propadlo, da se ga ne da obnoviti.

Na ministrstvu za kulturo so danes odgovorili, da pogovori o možnosti odkupa stadiona s strani države še potekajo. Kot so še zapisali v pisnem odgovoru, znesek cenitve, za katero je nedavno zaprosilo ministrstvo, znaša 11,7 milijona evrov ter da so seznanjeni s cenitvama, ki sta jih naročila tako Pečečnik kot MOL.