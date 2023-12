Podjetnica iz Malezije, ki je bivala v Ritzu, je policiji povedala, da je diamantni prstan v petek zjutraj pustila na mizi v svoji sobi, medtem ko je za nekaj ur odšla v mesto po nakupih. Ko se je vrnila v sobo, prstana ni bilo več. Varnostniki hotela so po poročanju francoskih medijev dragoceni prstan v nedeljo našli v vrečki sesalnika, ki ga uporablja osebje hotela. V Ritzu so ob tem zanikali, da bi prišlo do poskusa kraje.

Podjetnica je medtem odpotovala v London, a se bo vrnila v Pariz po prstan. Do njene vrnitve pa nad prstanom bdi policija, je poročal britanski BBC.

To sicer ne bi bilo prvič, da bi bil hotel Ritz, ki stoji na slovitem pariškem trgu Vendome, tarča tatov. Članica savdske kraljeve družine je leta 2018 prijavila krajo nakita, vrednega okoli 800.000 evrov, ki je izginil iz njenega hotelskega apartmaja. Aprila letos pa so trije oboroženi zamaskirani moški oropali trgovino z luksuznim nakitom Bulgari na trgu Vendome.