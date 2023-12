Kofein ni nadomestek za počitek in spanje

Utrujenost in zaspanost v prometu sta zelo nevarni, saj vodita v prometne nesreče. Pri večini ljudi je zaspanost večja pri nočni vožnji, med 6. in 7. uro ter med 17. in 18. uro, kar je povezano z izločanjem hormonov. Ljudje se nevarnosti utrujenosti premalo zavedajo, pa tudi tega ne, kako utrujeni so. Uradne statistike pogosto podcenjujejo delež nesreč zaradi utrujenosti.