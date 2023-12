Novi sloj slovenskega kapitala in politika ter družba: Razgaljenje gospodarstva

Letošnji vrh gospodarstva na Brdu, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in na katerem je bil glavni govorec predsednik vlade Robert Golob, lahko razumemo tudi kot zguljeni ritual med oblastjo in gospodarstveniki. Toda že dejstvo, da se Robert Golob in predsednik GZS Tibor Šimonka nekam pogosto rokujeta pred televizijskimi kamerami in je to bolj po volji predsednika GZS, izziva razmislek, da se mogoče v slovenskem prostoru dogaja dolgoročno prestrukturiranje politično-gospodarske moči.