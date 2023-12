V Alabami je potekala ostra četrta debata republikanskih predsedniških kandidatov, na kateri se je število sodelujočih glede na prvo prepolovilo na štiri. To je bilo zadnje soočenje pred prvimi strankarskimi volitvami 15. januarja v Iowi, glavna tarča pa bivša veleposlanica pri OZN Nikki Haley, ker se v anketah najbolj dviga tudi zaradi dobrih javnih nastopov. Guverner Ron DeSantis ji je očital uslužnost bogatim donatorjem in mehko roko do Kitajske, poslovnež Vivek Ramaswamy pa je rekel, da je skorumpirana in nerazgledana. Njuni napadi so posledica njunih lastnih neuspehov: DeSantis ni unovčil velikega političnega kapitala po lanski odmevni zmagi na Floridi, Ramaswamy pa je bil sprva zanimiv nov obraz, ki pa ima zaradi preagresivnih nastopov vse manj podpore.

Bivši guverner Chris Christie Haleyjeve ni napadal, je pa edini na odru ostro kritiziral favorita za republikansko nominacijo Donalda Trumpa, ki se soočenj ne udeležuje, saj bi lahko na njih kvečjemu kaj izgubil. Na nacionalni ravni ima pred prvim zasledovalcem DeSantisom 40 odstotnih točk naskoka, v Iowi pa 23. Christie je Trumpu očital, da hoče nov mandat predvsem za maščevanje nasprotnikom, ne za dobro Amerike. »Pazite se, kaj boste dobili,« je rekel, ostalim trem pa očital, da s svojim molkom takšno obnašanje podpirajo. Vsi štirje med seboj tekmujejo predvsem za mesto glavnega republikanskega izzivalca Trumpu, morda pa ima kdo – predvsem Ramaswamy – pred očmi tudi položaj Trumpovega podpredsedniškega kandidata.

Biden v tekmi zaradi Trumpa

Trump debate tokrat ni poskušal zasenčiti s kakšnim shodom, je pa imel v torek odmeven intervju za Fox News. Zaradi njegovih napovedih, da bo v primeru izvolitve obračunal s političnimi nasprotniki, naredil čistko med zveznimi uslužbenci ter iztrebil »škodljivce«, ga je Sean Hannity vprašal, ali lahko zagotovi, da tega ne bo počel. Trump je rekel, da bo diktator samo prvi dan in da bo takrat zaprl južno mejo in dovolil črpanje nafte.

Predsednik Joe Biden je v pogovoru z donatorji dejal, da ni prepričan, da bi se potegoval za drugi mandat, če Trump ne bi kandidiral, saj da je demokracija ogrožena še bolj kot prej. Trump pa zdaj sam obtožuje Bidna, da uničuje demokracijo in zlorablja oblast za obračun z njim na sodiščih.