Dolge vrste za izpitne vožnje, manjka ocenjevalcev

Na praktični del vozniškega izpita se v zadnjem času dolgo čaka, saj primanjkuje ocenjevalcev. Ti so slabše plačani kot učitelji vožnje, čeprav je pogoj za ocenjevalca, da je pred tem učil kandidate za voznika. Zaradi dolgih čakalnih vrst so kandidati nestrpni, prihaja tudi do verbalnega nasilja in drugih pritiskov.