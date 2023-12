Ko so avgusta Slovenijo prizadele poplave, so mengeški gasilci iz vrtca reševali otroke. Med njimi je bil tudi Sandi Zajc, ki mu je prav med gasilsko intervencijo poplavilo stanovanje v tastovi hiši, kjer je živel s sinovoma in partnerico,. Slovenija je zanj zbirala sredstva na račun PGD Mengeš, vmes sta se Zajc in njegova partnerica ločila, sledil pa je zaplet, kaj in koliko komu pripada.

»Odvetniki so nam zagotovili, da z izplačilom denarnih sredstev ne bomo kršili nobenega zakona. Sam postopek je zaradi navedenega trajal dalj časa, saj gasilci nismo pravniki in smo morali pridobiti potrebna pravna mnenja, saj je naš namen transparentno in z zakonom skladno poslovanje,« so v ponedeljek zapisali v PGD Mengeš. Na dolgotrajnost postopka je po njihovih navedbah vplivalo tudi to, da je bila prva seja predsednika PGD Mengeš sklicana šele 2. oktobra, dva meseca po poplavah.

»Posebno vlogo so igrale tudi medbančne transakcije. Potrebno je bilo poizvedovanje o samem namenu nakazila, ki se vidi le pri bankah, pri katerih je bila vplačana transakcija. Vpogled prejemnika donacij (Sandija Zajca, op.p.) v spisek donacij in donatorjev bi pomenil kršitev Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, ravno tako sta dva izmed odvetnikov v postopku podala enako negativno mnenje,« pojasnjujejo v PGD Mengeš.

Na tretji seji Upravnega odbora PGD Mengeš se je, kot pravijo, oglasila še bivša partnerica Sandija Zajca, ki jih je prek svoje odvetnice prosila, da izplačilo doniranih sredstev odložijo za 14 dni, v tem času pa se dogovorijo o delitvi. »Upravni odbor je prošnji ugodil in nikakor ni bil »razsodnik«, kakor to želijo prikazati nekateri mediji,« so poudarili v zapisu na Facebooku.

Razmišljali o vračilu donacij

Kot pravijo, so v skladu s pobudo obrambnega ministra Marjana Šarca preverili tudi možnost vračila doniranih sredstev donatorjem v celoti. »V kolikor bi bilo to izvedljivo, bi se lahko vsak posamezni donator odločil, ali bo prejemnika donacij kontaktiral in mu sredstva namenil. Znašli smo se namreč v navzkrižnem ognju med zagovorniki, da prejemnik prejme vse donacije, in med zagovorniki odprave škode na objektu,« pojasnjujejo v PGD Mengeš.

Ker pa vračilo donacij zaradi možne odškodninske odgovornosti do prejemnika donacij po njihovih navedbah ni bilo mogoče, »saj bi s tem dejanjem lahko finančno ogrozili društvo PGD Mengeš«, so 21. novembra na Zajčev predlog sprejeli sklep, da se zbrana sredstva v višini 268.089,55 evrov nakažejo na njegov račun (v višini 172.542,43 evrov) in na račun njegove bivše partnerke (95.547,12 evrov).

V prihodnjih dneh so na PGD Mengeš dobili tudi odgovore bank v zvezi z donacijami brez namena. Na dveh korespondenčnih sejah so potrdili in v zadnjih dveh novembrskih dneh nakazali skupaj še 205.691,97 evrov na transakcijski račun Sandija Zajca.

»Grenka izkušnja«

V PGD Mengeš so ob tem sporočili, da so nad celotnim dogajanjem močno prizadeti. »Izkazalo se je, kako hitro se nekateri ljudje prelevijo v razsodnike, kljub temu, da jim ni poznana celotna situacija in celotna zgodba. PGD Mengeš in njegove članice in člani smo bili velikokrat deležni besed, ki jih ne bi želeli niti najhujšemu sovražniku,« so zapisali.

Kljub »grenki izkušnji in izigranosti« nameravajo »še naprej s ponosom in dvignjeno glavo opravljalti svoje poslanstvo«. Kot poudarjajo, jih je velika večina v gasilskih vrstah »zaradi prostovoljne pomoči sočloveku v nesreči in ne zaradi samopromocije ter lastnih koristi«.

Predsednik PGD Mengeš včeraj odstopil

Poveljnik PGD Mengeš Gregor Tomažin je medtem na Facebooku opozoril, da si je predsednik društva Sandi Jaklič »vzel pravico, da je na lastno pest izkoristil tekoči račun društva in račun FB za pridobivanje donacij v korist posameznika«.. S tem naj bipovzročil diskriminacijo in neenakopravnost do drugih sodelujočih v intervenciji, kar naj bi bilo v gasilstvu »nezaželeno, neetično in nemoralno«. Ob tem se sprašuje, kakšen je bil namen zbiranja sredstev: odprava škode ali »da je bil posameznik za opravljanje prostovoljskega dela nagrajen, obogaten, plačan?«

Zajc je za Slovenske novice povedal, da poveljnik blati tako predsednika društva kot njega osebno ter zavaja ljudi. Še bolj je ogorčen, ker so predsedniku na ponedeljkovi seji izrekli nezaupnico, »češ da sva vse skupaj načrtovala in si bova denar razdelila« »Ne bežim pred odgovornostjo, lahko grem tudi na poligraf. Ni mi jasno, da lahko ljudje razmišljajo na način, da sem prejel kakšen evro oziroma da bi se s poplavami okoristil,« pa je poudaril Jaklič.

Ko se je v medijih pojavil Sandi Zajc in so začeli deževati klici, kako naj mu pomagajo, je poveljnik objavil številko Zajčevega tekočega računa, a ker bi bi bila ta pomoč obdavčena, so iskali drugačen način, je pojasnil Jaklič, in dodal, da je bil na podlagi njihove prošnje sprejet interventni zakon o pomoči društvom in posameznikom.

»V upravnem odboru, ki ima 11 članov, so se pojavili dvomi o neupravičenem bogatenju, a jaz vem, da bi Sandi, ki vedno pomaga ljudem, z donacijami pomagal tudi kolegom gasilcem, ki so prav tako utrpeli škodo med poplavami,« je še povedal Jaklič. »Še preden je Zajc odreagiral, so ga napadli, popljuvali. Upravnemu odboru sem rekel, da neupravičeno zadržujemo sredstva zanj, da ljudje sprašujejo. Če bi mu izplačali donacije v začetku oktobra, ne bi bilo nobene godlje,« je prepričan zdaj že nekdanji predsednik.

Zajca se je vrnil v operativo

Zajca so v PGD Mengeš začasno suspendirali, po ukrepu pa so za mnenje zaprosili Gasilsko zvezo Slovenije (GZS). Kot je razbrati iz odgovora GZS, se je poveljnik na Arbitražo GZS obrnil s prošnjo po načelnem mnenju zaradi neupoštevanja pravil gasilske službe na intervenciji 5. novembra. Spomnimo, Zajc se je odzval na sporočilo o prometni nesreči, v kateri so bili štirje poškodovani. Kot gasilec bolničar se je čutil dolžnega pomagati, a mu nadrejeni ni dovolil izstopiti iz avtomobila, česar pa Zajc ni upošteval.

»Znova sem operativni gasilec. A prav neverjetno je, kako so nekateri člani temu nasprotovali,« je še pojasnil Zajc in dodal, da si srčno želi še naprej opravljati plemenito delo gasilca, da pa resno razmišlja, ali je njegova prihodnost v prav tem gasilskem društvu.

