Policisti še vedno preiskujejo primer 67-letne ženske, ki so jo v torek popoldne našli mrtvo v domačem stanovanju v Kočevju. Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik PU Ljubljana, nam je povedal, da preiskava še poteka in da še vedno ugotavljajo, ali je šlo za kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Zaradi tega suma so sicer odvzeli prostost 40-letniku, ki je po navedbah policije s pokojno v sorodstvenem razmerju. Ta je bil tudi včeraj še v pridržanju. Po neuradnih informacijah gre za sina žrtve.

Še vedno tudi nista dokončno potrjena vzrok in čas smrti. O tem, da je v stanovanju mrtva ženska, so bili policisti obveščeni v torek, očitno pa še ni jasno, kdaj natančno umrla. Po pisanju Slovenskih novic naj bi se v najemniškem stanovanju nekdanjega samskega bloka to zgodilo že konec tedna. Sosedje so povedali, da so truplo našli v kopalnici. Poškodbe 67-letnice menda niso bile take, da bi kazale na uporabo strelnega orožja ali noža, so se pa med sosedi razširile govorice, da je umrla za posledicami sinovega tepeža. O njem govorijo kot o človeku, ki naj bi imel težave z odvisnostjo od drog in naj bi bil brez redne zaposlitve. Do mame naj bi se že dolgo časa grdo vedel.