Po zanimivem derbiju 18. kroga v prvi slovenski nogometni ligi so bolj nezadovoljni Koprčani, saj so trikrat vodili po grobih napakah Maribora, ki je izid prav tolikokrat izenačil. Maribor je prišel na Bonifiko na krilih zmage proti Olimpiji, a je naredil tri velike napake v obrambi. Vijoličasti so bili čustveno izpraznjeni po derbiju, ob prejetih zadetkih je vratar Bergsen naredil dve veliki napaki, eno pa Repas. »Gleda na videno je izid pozitiven, toda način, kako smo prejemali gole, je pod vsako ravnjo igralcev Maribora. Če v Kopru dosežeš šest golov, pa osvojiš le točko, je nekaj hudo narobe z glavo in dojemanjem vijoličastega dresa. Nedopustno je na tak način nastopati za Maribor,« je bil po tekmi vidno jezen trener Maribora Ante Šimundža, ki je rezervista Božiča zamenjal po pol ure na igrišču, ker ni izpolnjeval nalog.

Koper je z visokim pritiskom in agresivnostjo onemogočil igro Maribora in ga prisilil v napačne podaje, a mu očitno primanjkuje samozavesti, saj se je po vsakem doseženem zadetku preveč povlekel v obrambo. »Po prikazani igri s točko nisem zadovoljen, saj smo imeli igro in trikrat vodili. Znova smo delali neumne individualne napake, kar je povezano s slabo zbranostjo, in ta del moramo izboljšati, če želimo biti na koncu na vrhu lestvice,« je bil po tradiciji jedrnat trener Kopra Safet Hadžić, ki ga v nedeljo ob 15. uri na Bonifiki čaka derbi z Olimpijo.

Na včerajšnji prvi tekmi je v mreži Aluminija v Kidričevem počila petarda, saj so ga Domžale premagale kar s 5:0. Danijel Šturm je dosegel hat-trick, zelo razpoložen je bil mladi vezist Luka Topalović, ki je podal pri prvih treh golih. Domžale, ki so pet golov dosegle iz osmih strelov, so s četrto zmago zapored pobegnile iz boja za obstanek in se utrdile na sredini lestvice.

Danes bosta tekmi Mura – Rogaška (ob 15. uri) in Olimpija – Bravo (ob 17.30). Olimpija je po porazu 1:3 z Mariborom na velikem derbiju v Ljudskem vrtu, kjer je bil trener Zoran Zeljković v slabi dnevni formi pri izbiri taktike in igralcev (Agba, Krefl), pred zahtevnim izzivom. Olimpija bo zaradi kartonov oslabljena za bočnega branilca Sualeheja, centralnega branilca Muhamedbegovića in napadalca Motiko. »Gledamo proti vodilni poziciji. Do konca jeseni moramo iztržiti čim več točk,« pravi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, ki je velik dolžnik z derbija. Bravo, ki je najlepše presenečenje jeseni, je v mestnih derbijih neugoden tekmec za Olimpijo, saj ima na 17 medsebojnih tekmah šest zmag, štiri remije in sedem porazov s pozitivno razliko v golih 26:18. Adut Brava bo nekdanji mladinec Olimpije Martin Pečar, ki po epizodah v Frankfurtu in na Dunaju v Šiški oživlja kariero po težavah s poškodbami.

Izidi 18. kroga: Radomlje – Celje 0:4 (0:0, Zec 52, Svetlin 56, Edmilson 76, Popović 92), Aluminij – Domžale 0:5 (0:2, Krstovski 15, Šturm, 29, 47, 92, Boborić 67), Koper – Maribor 3:3 (2:2, Omladič 4/11 m, Ankrah 29, Vešner Tičić 65; Jakupović 14, Soudani 41, Iličić 86/11 m). Vrstni red: Celje 41, Olimpija 33, Koper 30, Maribor (+1) 28, Bravo 25, Domžale (+1) 23, Mura 19, Radomlje (+1) 16, Aluminij 15, Rogaška (–1) 11.