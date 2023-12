V Ukrajino je prišla zima, druga, ki jo bo preživela v vojni z Rusijo. Vanjo pa je vstopila v drugačnih razmerah kot v lansko, ko so veliki jesenski uspehi v regijah Harkiv in Herson prinesli optimizem in upanje, da se bodo dosežki ponovili v načrtovani veliki protiofenzivi. Ob prihodu letošnje zime je dokončno jasno, da protiofenziva ni prinesla preboja in da državo verjetno čakata dolgotrajen spopad ter medsebojno izčrpavanje na tisoč kilometrov dolgi fronti, pri čemer za rusko vojsko stoji celoten državni sistem s precej večjimi zmogljivostmi od Ukrajine, ki je odvisna od zahodne pomoči. Ta pa se je zdaj znašla pod vprašajem, in to v največji vojaški donatorici – Združenih državah.

Največji spopadi na fronti trenutno potekajo za mesto Avdijivka severno od mesta Doneck. Ruska vojska je tam sprožila ofenzivo oktobra in poskuša Avdijivko obkoliti ter si z njenim zavzetjem sprostiti pot na sever. Metoda je po navedbah ukrajinske vojske podobna tisti skupine Wagner v Bahmutu, kjer se je je prijelo ime mesoreznica: Rusi pošiljajo predvsem neizurjene rekrutirane zapornike v brezupen frontalni boj, tako da so Ukrajinci v samo enem mesecu pri Avdijivki našteli 10.000 ubitih ruskih vojakov. Po navedbah britanskih obveščevalcev je Rusija tam utrpela najhujše izgube od začetka vojne.

V Kijevu obtožbe na račun Zelenskega

Ruska vojska je dejavna tudi drugod na frontni črti in krepi napade. Ukrajinski vojski je na drugi strani uspel preboj na levi breg Dnepra, vendar zaradi logističnih omejitev tam ne računa na napredovanje. »Ukrajina počasi spoznava, da se je za nekaj časa znašla v obrambnem položaju,« ocenjujejo v časniku Kyiv Independent. Tega v Kijevu ne povedo na glas, tudi zaradi bojazni pred zmanjšanjem pripravljenosti tujine vojaško, finančno in na druge načine pomagati Ukrajini. Ko je načelnik ukrajinskega generalštaba Valerij Zalužni novembra za revijo The Economist dejal, da so se na fronti znašli v patpoložaju in da v ofenzivi »zelo verjetno ne bo nobenega globokega in čudovitega preboja, zato se je treba pripraviti na dolgo vojno«, je to pripeljalo v odkrit besedni spopad s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki je zanikal zastoj v ofenzivi. Med njima naj bi se nabralo veliko napetosti in rivalstva, tudi zaradi domnevnega spogledovanja Zalužnija s predsedniško kandidaturo.

Sicer pa je tudi v Kijevu politično napeto. Župan Vitalij Kličko je v teh dneh za Der Spiegel dejal, da hoče imeti Zelenski v rokah vse vzvode oblasti in da državo pelje v avtoritarizem, »ko v nekem trenutku ne bomo nič drugačni od Rusije in bo vse odvisno od muhavosti ene osebe«. Zelenski in Kličko se nikoli nista dobro razumela (po besedah Klička od začetka ruske agresije sploh nista govorila), toda tako ostro kritiko je mogoče razumeti kot napoved konca političnega premirja, ki so ga vsaj pred očmi tujine poskušali vzdrževati zaradi vojne.

Kričanje ameriških senatorjev

V Ukrajini medtem pričakujejo, da bo Rusija pozimi močno okrepila napade na njeno električno in drugo kritično infrastrukturo, s čimer bi med drugim onemogočila ogrevanje. Zaradi tega Ukrajina najnujnejše potrebuje sisteme protizračne obrambe pa tudi radarje kratkega dosega za spremljanje balističnih raket ter počasnejših brezpilotnih letalnikov, je ob obisku ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina v Kijevu pred dvema tednoma poročal Politico.

ZDA so ključne za dobavo protiraketnih sistemov, toda nadaljevanje vojaške pomoči Ukrajini z novimi 61 milijardami dolarjev še naprej visi v zraku zaradi sporov v kongresu. Potrditi bi jo morali do konca leta, sicer bo po trditvah Bele hiše denarja preprosto zmanjkalo. Toda napredka ni na vidiku, nasprotno. Torkov sestanek senatorjev na to temo za zaprtimi vrati se je po navedbah ameriških medijev sprevrgel v kričanje in medsebojno obtoževanje. Republikanci vojaško pomoč Ukrajini ter hkrati Izraelu in Tajvanu pogojujejo s sprejemom ukrepov za varovanje meje z Mehiko in ostrejšo priseljensko zakonodajo, demokrati pa bi to reševali ločeno.

Na omenjenem sestanku za zaprtimi vrati bi moral po videokonferenci sodelovati tudi Zelenski. Udeležbo je brez pojasnila odpovedal.

Atentat na bivšega poslanca Kijev je organiziral atentat na proruskega ukrajinskega politika, ki so ga včeraj našli mrtvega v okolici Moskve, je za francosko agencijo AFP dejal vir v ukrajinskem obrambnem sektorju. Gre za Ilijo Kivo, nekdanjega poslanca v Ukrajini, ki so ga po ruskem napadu vrgli iz parlamenta in je odšel v Rusijo. Oblasti v Kijevu zadnje čase javno govorijo o odprtem lovu na izdajalce in kolaboracioniste.