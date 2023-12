Nepreslišano: Tjaša Lampret, novinarka

Med praznovanjem »zgodovinskega« trenutka ukinitve dopolnilnega zavarovanja je zmanjkalo volje za resen načrt, kako področje, s katerim se sicer v zdravstvu ukvarjamo »20 plus« let, urediti po finančni plati, primerno današnjim izzivom, ki jih ni malo. Ne, zamrznjenih 35 evrov in proračunsko kritje izgube zaradi prenosa dopolnilnega zavarovanja v obvezno v blagajni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne bo zadoščalo. Da razprave o financah niso dobrodošle, je pokazal tudi odziv premierja Roberta Goloba, ki je okrcal ZZZS, da po nepotrebnem »straši« ljudi z dvigom cene, ko so objavili izračun, da bi zaradi medicinske inflacije mesečna premija že sedaj morala znašati 45 evrov.