Finale pokalnega tekmovanja je v vsaki državi eden izmed vrhuncev nogometne sezone. V Sloveniji bo dogodek jutri ob 20.30 v Stožicah v Ljubljani, kjer se bosta pomerili Rogaška in Gorica. Glede na status prvoligaša je favoritinja Rogaška, ki je ligaško sezono končala na osmem mestu, medtem ko je bila Gorica četrta v drugi ligi, potem ko si je v finišu sezone zapravila napredovanje v prvo ligo.

»Brez težav sprejemamo vlogo favorita. Gorico smo temeljito analizirali. Mi smo pripravljeni in našpičeni. Zgodba z licenco trenerskega štaba in igralcev ne zadeva, a ne moremo mimo tega, kar se dogaja. Ko sem izvedel, za kakšne stvari drugi klubi niso dobili licence, mi gre kar malo na smeh. Najvišji predstavniki Nogometne zveze Slovenije so na piknikih govorili, da Rogaška ne bo dobila licence. Tudi nekateri mediji stvari izvedo pred nami, torej preden pride dopis v klub. Mi svojo zgodbo pišemo na igrišču, marljivo delamo na treningih in imamo svoj cilj. Čeprav so bili ljudje včasih preveč jezikavi, smo velika popestritev za ligo,« je bil v svojem slogu jasen trener Rogaške Oskar Drobne, ki se veseli podpore s tribun, saj bo s Štajerskega prišlo nekaj avtobusov navijačev.

»Zelo dobro sezono želimo zaključiti z zmago v finalu pokala. Potem ko smo si po velikem zaostanku priigrali obstanek, je vzdušje v ekipi fenomenalno. Ker igramo napadalen nogomet in dosegamo veliko zadetkov, je to najboljše vabilo, da na tekmo pride veliko gledalcev,« je v imenu igralcev Rogaške spregovoril vratar Ajdin Mulalić, ki igra kot posojeni nogometaš sarajevskega Železničarja.

V Novi Gorici so tik pred koncem sezone trenerja Mirana Srebrniča zamenjali s Srbom Nenadom Stojakovićem, ki je doslej deloval v mladinskem pogonu beograjskega Partizana. Njegov prihod je povezan s poslovnimi partnerji, ki sodelujejo z Gorico. »Trener Drobne je opravil sijajno delo v Rogaški, saj ekipa v vsakem trenutku ve, kaj mora delati. Glede na kakovost tekmeca nas čaka težka naloga. Fantje so bili na treningih zelo zagnani in so motivirani, da pokažejo vse, česar so sposobni,« je povedal 44-letni trener Gorice Nenad Stojaković, ki ni imel veliko časa za spoznavanje ekipe.

Napad Gorice bo vodil Haris Kadrić, ki je na Primorsko prišel pozimi in dosegel pet golov v drugi ligi ter tri v pokalu. »Obe ekipi sta zasluženo v finalu. Igrati takšno tekmo je privilegij, skušali bomo uživati in osvojiti lovoriko. Naš adut so novosti, ki jih je v igro vpeljal novi trener, in verjamemo, da bomo z njimi boljši. To je tekma, na kateri se lahko zgodi marsikaj, saj je želja po osvojitvi lovorike pri obeh klubih zelo velika, kar je obet za zanimivo dogajanje,« je bil odločen Haris Kadrić, ki stadion v Stožicah dobro pozna, saj je bil nekdaj član Olimpije. V Stožicah bo jutri ob 16.30 tudi tekma ženskega finala med Muro in Ljubljano. Prekmurke so že suvereno osvojile naslov državnih prvakinj, za Ljubljano, ki je bila v državnem prvenstvu tretja, je uvrstitev v finale največji uspeh kluba.