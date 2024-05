Dogodek WKBC –​ World Kidz Breaking Champion Powered by I Feel Slovenia, ki ga bo prestolnica gostila ta konec tedna, bo v dveh dneh postregel z bitkami najboljših plesalcev breakdancea na svetu. Ti bodo zavzeli središče Ljubljane in ga ob ritmih prekaljenih glasbenih selektorjev spet postavili na glavo. Oči bodo uprte v kar tri mlade mojstre, ki so že navdušili slovensko občinstvo in se bodo letos spopadli tudi na olimpijskih igrah v Parizu. A prihaja nova generacija, ki cilja na Los Angeles 2028, med njimi tudi 22-letni ambasador dogodka, Ljubljančan Tilen Grašič.

Globalna priljubljenost plesa

Z breakdanceom – gre za ulični ples s koreninami v newyorškem Bronxu v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, se je Grašič prvi srečal pri petih letih. »Na ulici v Budimpešti sem videl skupino plesalcev, ki so izvajali neverjetne gibe. Ta trenutek me je navdušil in ko sem doma začel tudi sam izvajati podobne akrobacije, me je mama takoj vpisala v plesno šolo,« je povedal sogovornik, ki je imel pri svojih 22 letih privilegij nastopati na številnih pomembnih dogodkih in tekmovanjih po svetu, med njimi so bili tudi nekateri svetovni kvalifikacijski turnirji za OI v Parizu, kjer mu zaradi neugodnih okoliščin žal ni uspelo doseči cilja. »Eden izmed mojih največjih ciljev je sodelovati na naslednjih olimpijskih igrah bodisi v Los Angelesu, če mu uspe biti del njih, ali pa v Brisbanu 2032,« ne skriva svojih ciljev in doda, da je sodelovati na OI neverjetna priložnost »za vse nas, ki smo predani tej umetnosti. Upam, da bom lahko zastopal svojo državo in skupnost na najvišji ravni.«

Razlog, da je Francozom uspelo breakdance uvrstiti na olimpijske igre, je v njegovi globalni priljubljenosti in sposobnosti povezovanja mladih skozi kulturo in šport. »Francija je res ena izmed velesil v breakingu, s številnimi vrhunskimi plesalci in eno izmed najmočnejših skupnosti, ki podpira to obliko plesa,« je povedal sogovornik ter dodal, da so njihova prizadevanja v veliki meri prispevala k temu, da je breaking postal del olimpijskega programa. »Tudi sicer so v tujini pogoste ulične plesne bitke, še posebno v velemestih, ki so srce breakdance kulture. Te bitke niso le tekmovanja, ampak tudi priložnost za plesalce, da se učijo drug od drugega, se povezujejo in izražajo svojo kreativnost,« je povedal Grašič, ki je imel tudi sam priložnost sodelovati na več takih bitkah v različnih državah. »Ena izmed najboljših izkušenj zame je bila na Japonskem, kjer je breakdance scena izjemna. Breakerji tam trenirajo na podzemnih postajah, sredi ulice, v nakupovalnih središčih in imajo vsak konec tedna večja tekmovanja. Tam resnično doživiš pravi urbani hiphop.«

Imamo veliko talentiranih plesalcev

Tudi zato verjame, da bi lahko v Ljubljani in nasploh po vsej Sloveniji imeli več uličnega plesa. Ne nazadnje, kot pravi, imamo doma veliko talentiranih plesalcev, ki bi lahko prispevali k bogatenju urbane kulture s svojimi nastopi na ulicah in v javnih prostorih, vendar tega večina ne počne na ulici in obtiči na parketu plesnih šol. »Poleti se s kolegi pogosto odpravimo na Šuštarski most ali pa na igrišče Gorana Dragića v Tivoliju, kjer nastopamo in treniramo. V Ljubljani trenutno ni nobene značilne hiphop lokacije, vendar menim, da bi se lahko to sčasoma spremenilo,« je povedal in še dodal, da imamo veliko lokacij za skaterje, lahko bi jih imeli tudi za breakerje. »Če bi nas le bilo malo več.«

Ne nazadnje bi prav na tak način mladi dobili več priložnosti za izražanje svojega talenta in strasti, obenem pa bi skrbeli za zdrav življenjski slog. »Breakdance je odlična alternativa za manj zdrave oblike zabave,« je povedal, hkrati pa dodal, da tudi razume, da se nekateri morda ne lotijo breakdancea. »Je precej kompleksen in zahteva veliko časa, da se ga resnično naučiš in začneš uživati v njem. Veliko lažje je sesti za volan in divjati po parkirnih hišah,« pove s kančkom cinizma. »Vendar menim, da ko enkrat obvladaš breakdance do te mere, da se z njim lahko igraš, zadovoljiš vse potrebe po adrenalinu in zabavi. S plesom lahko raziskujemo, kaj zmore naše telo, se z njim duševno povežemo, krepimo fizično kondicijo, razvijamo samodisciplino, kreativnost ter spodbujamo pozitivno družbeno interakcijo in samoaktualizacijo.«

Oder na Kongresnem trgu

Dogodka ob koncu tedna na Kongresnem trgu, kjer bodo postavljeni oder in tribune v obliki arene okoli njega, se Tilen Grašič že zelo vesli. Plesalci so že lani občutili izjemno energijo, navdušena je bila tudi javnost, ki je dogodek z zanimanjem podprla. Sam je lani nastopil z zvitim gležnjem, kar je bila zanj še dodatna preizkušnja. »Poškodba se je zgodila med tekmovanjem, vendar sem se odločil, da vztrajam in nastopam do konca tekmovanja. Bil sem precej razočaran, saj sem se na dogodek zelo pripravljal, imel možnost za zmago in imel izjemno podporo domačega občinstva. Na treningih sem večkrat tudi za vajo treniral samo z eno nogo, tako da sta bila to zame realen izziv in preizkušnja. S pomočjo trdne volje mi je uspelo izvesti nastop ter priti v kategoriji 1na1 v finale in 2na2 do polfinala, kar je bila zame pomembna osebna zmaga,« je povedal sogovornik, ki je pogovor zaključil s pričakovanji glede letošnjega dogodka. Ta so upravičeno visoka, saj prihajajo številna svetovno znana imena. »Konkurenca bo močna, vendar verjamem, da bo dogodek ponovno izjemen. Upam, da bomo lahko ponovno navdušili občinstvo in pokazali, kako močan in strasten je svet breakdancea.«