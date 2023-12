Znanstveniki EU ocenjujejo, da bo leto 2023 najtoplejše leto doslej

Znanstveniki Evropske unije (EU) so v sredo napovedali, da bo leto 2023 najtoplejše leto v zgodovini, saj je povprečna svetovna temperatura v prvih 11 mesecih leta dosegla najvišjo rekordno raven, 1,46 stopinje Celzija nad povprečjem med letoma 1850 in 1900. Do novega neslavnega rekorda prihaja v času ko se vlade na vrhu COP28 v Dubaju pogajajo o tem, ali naj postopno opustijo uporabo premoga, nafte in plina, ki oddajajo CO2, ki so glavni vir emisij segrevanja.